General Motors tarafından 1939 New York Dünya Fuarı’nda gelecekte dünyanın nasıl olacağını göstermek için Futuruma sergisi hazırlanmıştı. General Motors, Futurama’nın 100. yılında yolların ve araçların nasıl olacağını gösteren yeni bir video yayınladı.

2039’da özel ya da toplu ulaşım neye benzeyecek hiç düşündünüz mü? General Motors, otomobil teknolojisinin gelişimini göz önüne alarak 2039’un ulaşımını şimdiden önüne getiriyor. General Motors’un 2039’da dünyanın ulaşımının nasıl olacağını düşünerek Futurama 2039 videosu hazırladı.

Futurama, 1939’da General Motors tarafından New York Dünya Fuarı için hazırlanan dev bir sergiydi. Futurama’da 1939’dan 20 yıl sonra dünyanın nasıl görüneceğine odaklanılıyordu. General Motors, ilk Futurama’nın üzerinden geçen onlarca yılın ardından bu sefer Futurama’yı günümüze uyarlayarak bir video haline getirdi. Yayınlanan yeni Futurama videosunda günümüzden 19 yıl sonra dünyada ulaşımın nasıl olacağına odaklanılıyor.

Otomobil teknolojisine son yıllarda damgasını elektrikli araçlar ve otonom sürüş damgasını vurdu. GM de buradan yola çıkarak daha gelişmiş elektrikli araçların ve otonom sürüşün olduğu bir 2039 yılı hayal etti.

Yayınlanan videonun açıklama bölümünde de hem 1939 Futurama'ya hem de Futurama 2.0'a vurgu yapılarak, “1939’da GM sorunlu bir dünyaya daha parlak bir gelecek vizyonu gösterdi. Şimdi dünyanın yeni bir vizyona ihtiyacı var” denildi.

General Motors tarafından yayınlanan videoya Futurama 2.0 adı verildi. Futurama 2.0’da GM’nin Vision Zero adını verdiği stratejisine daha derinden bakılıyor. Vision Zero sıfır çarpışma, sıfır emisyon ve sıfır yoğunluk şeklinde özetleniyor.

Futurama 2.0 videosunda elektrikli araçlar ve otonom sürüşün yaratacağı Vision Zero dünyası görülüyor. Yana kayarak açılan cam kapılara sahip otonom sürüşlü toplu taşıma aracı Cruise Origin, videonun ilk araçlarından. Videoda Cruise Origin ile yolculuk eden bir aile görülüyor.

Bir başka elektrikli araç olan Chevrolet Bolt da videonun kahramanlarından. Videoda, Chevrolet Bolt’la seyahat eden bir kadın, notları üzerinde çalışmaya devam ediyor. Kadın çalışırken Chevrolet Bolt kendi kendine yolda ilerlemeye devam ediyor.

Futurama 2.0’da Cruise Origin ve Chevrolet Bolt’un adından otonom acil fren sistemi ile karşıdan karşıya geçen bir kıza çarpmamak içn duran Cadillac’ın bir otonom sürüş aracını görüyoruz. Videonun devamında ise Buick Enspire ve 2015’de konsept tasarımı gösterilen elektrikli Chevy FNR gösteriliyor.

1939’da Futurama, dev bir alana kurulmuş bir sergiydi. Geleceğin yollarını ve yaşam alanlarını gösteren sergi alanı araçlarla 15 dakikada gezilebiliyordu. İlk Futurama’nın iddiası 1960’larda dünyanın nasıl görüneceğiydi. Ancak ortaya çıkan tablo çok daha ilerisini tahmin edebildiğini gösteriyor.

Şimdi General Motors tarafından yaratılan Futurama 2.0’da ise dünyanın 2039’daki ulaşımı görülüyor. 1939’daki Futurama’nın ileri görüşlülükteki başarısı Futurama 2.0’la beraber daha da ileri gidecek gibi dönüyor. Zaten hangimiz elektrikli araçlar ve otonom sürüşün önümüzdeki birkaç on yıla damgasını vurmayacağını iddia edebiliriz ki?

General Motors'un 2039 vizyonunu gösteren Futurama 2.0 videosu: