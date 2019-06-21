General Motors'un elektrikli bisikleti Ariv'in Meld ve katlanabilir Merge olmak üzere iki farklı modeli bulunuyor.

Ürettiği Chevy ve Cadillac arabalarıyla tanınan General Motors (GM), Avrupa’da Ariv adını verdiği elektronik bisikletini satışa sundu. Ariv’in farklı özelliklerde iki ayrı modeli bulunuyor. Meld modeli, 19 kg ağırlığında ve tek hız kademeliyken Merge modeli ise 22,5 kg ağırlığında ve sekiz hız kademesine sahip.

General Motors’un aktardığı bilgilere göre iki bisiklet de GM tarafından tasarlanan 250 W’lık motorlardan gücünü alıyor ve saatte maksimum 25 km hız yapabiliyor. 250 Wh’lik bataryaya sahip olan bisikletler, tam doluma 3,5 saatte ulaşabiliyor ve tam dolumla 64 km yol yapabiliyor.

Şu an için Hollanda, Almanya ve Belçika’da satışa çıkan bisikletin Meld modeli 2.800 euro, Merge modeli ise 3.400 euro fiyat etiketine sahip ve sadece çevrimiçi olarak satın alınabiliyor.

Bisikletlere olan talep tam rakamlarıyla bilinmiyor ancak Ariv yetkilisi Hannah Parish, ilginin gayet yüksek olduğunu ve şu an için ön siparişlerden gayet mutlu olduklarını ifade etti. Parish, ayrıca iki yıllık Ariv projesinin küçük bir başlangıçla başladığını ancak planlarının hızlı büyümek olduğunu söyledi.

General Motors’un bu elektrikli bisikleti, ilk olarak Avrupa’daki bu üç ülkede aktif durumda ancak diğer ülkelere ve Türkiye’ye ne zaman geleceği ya da ülkemize gelip gelmeyeceği henüz belli değil.