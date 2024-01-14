Bir dönem mağazalarını neredeyse her yerde görmeye alıştığımız RodiMood, belki de o dönemlerde en sevilen kot markalarından biriydi ancak 2013 yılında resmî olarak iflas etti. Peki bu süreç tam olarak neden gerçekleşmişti?

43 yıl önce İzmir’de küçük bir atölyede kurulan RodiMood, kot üretimiyle başladığı sektörde kısa sürede büyüyerek Türkiye’nin önde gelen giyim markalarından biri hâline gelmişti. 2012 yılında 400 milyon TL ciro elde eden şirket, bir yıl sonra iflas etti.

Bir zamanlar ürünlerini giymiş olabileceğiniz RodiMood markasını artık hiçbir yerde göremiyorsunuz. Peki, 130 mağazası ve 1800 çalışanı olan bu dev giyim şirketi nasıl battı?

RodiMood, kurduğu küçük bir atölyeyle kendini Türkiye’nin dört bir yanına yayılan bir marka hâline getirmeyi başarmıştı.

RodiMood’un temelleri, Bitlisli Fetin Kazancı ve kardeşleri tarafından 1980 yılında İzmir’de atıldı. Küçük bir atölyede kot üretmeye başlayan Kazancı kardeşler, aynı yıl ilk mağazalarını da açtılar.

Rodi Jeans adıyla piyasaya giren marka, kaliteli ve uygun fiyatlı ürünleriyle kısa sürede müşterilerin beğenisini kazandı. 1996 yılında faaliyetlerini İstanbul’a taşıyan şirket, "Ramazanoğulları Dikim İşletmeciliği" anlamına gelen RodiMood ismini aldı ve ürün çeşitliliğini arttırdı.

RodiMood, 2000’li yıllarda hızla büyüyerek Türkiye’nin dört bir yanında mağazalar açtı. Üstelik sadece Türkiye'de büyümeye devam etmediler, farklı ülkelere de açılan şirket; Ukrayna, Irak, Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan, Ürdün ve Almanya gibi ülkelerde de mağazalar açtı.

Ancak bu başarı öyküsü, uzun ömürlü olamadı. Şirketin ana iflas nedenlerinden biri, nakit akışındaki sorunlardı.

2013 yılında şirket, 70 milyon TL’ye yakın borcu nedeniyle iflas erteleme başvurusunda bulundu. Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin iflas erteleme talebini reddederek iflasına karar verdi. Böylece 130 mağazası ve 1800 çalışanı olan RodiMood, tarihe karıştı.

Şirket avukatı Afşin Ersoy, iflas kararını şaşkınlıkla karşıladıklarını ve Yargıtay’a başvuracaklarını söyledi. Ancak bu başvuru, sonuçsuz kaldı ve şirket, iflasını resmen duyurdu. Günümüzde hâlâ Rodi Jeans adıyla satış yapılmasına rağmen, şirketin devredilip devredilmediğine dair bir bilgi bulunmuyor.

RodiMood’un iflası, giyim sektöründe bir dönüm noktası oldu.

Şirketin iflasından önce ve sonra birçok giyim markası da iflas etti ya da zor duruma düştü. Bunlardan bazıları şunlar:

Hey Tekstil: 2012 yılında 15 bin çalışanıyla,

2012 yılında 15 bin çalışanıyla, Wenice Kids: 2013 yılında 100 mağazasıyla,

2013 yılında 100 mağazasıyla, Abdullah Çınar: 2013 yılında 4 şirketiyle,

2013 yılında 4 şirketiyle, Sevenhill: 2015 yılında 80 milyon liraya yakın borcuyla iflas etti.

Bu markaların iflasının arkasında da benzer nedenler yatıyordu. Giyim sektörü; hem iç hem de dış piyasada yaşanan ekonomik krizler, rekabet baskısı, tüketici alışkanlıklarının değişmesi, teknolojik gelişmeler ve dijitalleşme gibi faktörlerden etkilendi.

İleride tekrardan RodiMood markasını görür müyüz muallak ancak bir dönem kendinden gerek reklamlarıyla gerek kampanyalarıyla adından söz ettirdiği kesin. Ortadan neden kaybolduğunu merak ettiğiniz diğer şirketler varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın.

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