Gizli depresyon(maskeli depresyon, gülümseyen depresyon) fark edilmesi zor olan bir depresyon türü olduğu için tehlike arz eden bir sağlık sorunudur.

Depresyon her 4 kişiden 1'inde görülüyor. Majör depresyondaki insanlar genellikle mutsuz görünür, yataktan çıkmakta zorlanır, rutin işlerini yapamaz hale gelir fakat depresyonu herkes aynı şekilde yaşamayabilir.

Önemli not: Bu içerik farklı bilimsel kaynaklardan derlenmiş olsa da bir gizli depresyonunuzun olup olmadığını anlamak için bir uzmana danışmanızı önemle hatırlatırız.

Gizli depresyonu olan kişinin yüz ifadesinde bir hüzün belirtisi yoktur, sahte bir gülümseme mevcuttur.

Gizli depresyonu olan kişi psikolojik anlamda iyi görünebilir, gündelik işlerini yapıp bütün gün neşeli olabilir. Bu yüzden etrafındaki insanlar onun depresyonda olmadığını sanır, hatta kişinin kendisi de bu durumun farkına varamayabilir. Kişi iç dünyası kan ağlıyor olsa dahi bunu dışa yansıtmayabilir veya bir olaya gülümsemesine rağmen gerçekten mutlu hissetmeyebilir.

Gizli depresyonu olan kişi psikiyatrist yerine farklı doktorlara gitmeyi tercih eder.

Çünkü dermatolojik sorunlar, mide-bağırsak sorunları, cinsel sorunlar görülür ve baş, boyun, sırt, eklem ağrıları gibi kronik ağrıları ortaya çıkar. Ağrıların nedeninin psikolojik olmadığı sanılır, oysa kökeninde bu vardır.

Depresyondaki kişinin beyninde serotonin hormonu azalır, bu da ağrı duyumunu artırır ve daha rahatsız edici ağrılar, sızılar ortaya çıkar. Psikolojik olma ihtimali göz ardı edildiği sürece uzun yıllar bu ağrılarla devam etmek zorunda kalınabilir.

Vücudunuzda çıkan sivilcenin fazla yağ tüketiminden kaynaklandığını düşünüp aslında stresli olmanızdan dolayı olduğunun anlaşılması gibidir. Bu yüzden beyindeki kimyasal değişikliklerin etkisi göz ardı edilmemelidir.

Normal depresyonun belirtileri şunlardır:

Hayattan keyif alamama

İştah bozuklukları

Değersiz hissetme

Kararsızlık

Konsantrasyon eksikliği

Unutkanlık

Motivasyon eksikliği

Karamsar düşünce

Geçmişteki olaylara takılmak

Kendini suçlama

Cinsel işlevde bozukluk

Uyku bozuklukları

Gizli depresyonda ise bedensel işlev bozuklukları daha yaygındır. Duygularını ifade etmekte zorlanan kişilerde daha fazla karşılaşılır. Duygular baskılanıp ifade edilemezse sizin yerinize bedeniniz konuşmaya başlar ve söz konusu sorunlar ortaya çıkar.

Ayrıca gizli depresyonda majör depresyonun aksine uykuda, iştahta ve cinsel istekte artış görülür.

Sizin de benzer şikayetleriniz varsa bir psikiyatriste başvurmanız sağlığınız için yararlı olacaktır. İlaç tedavisi ve psikoterapiyle çözülmesi mümkündür.

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