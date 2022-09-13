GoldenEye 007 Xbox ve Nintendo Switch'e Geliyor!

1997 yılında çıkış yapan ikonik James Bond oyunu GoldenEye 007'nin hem Xbox hem de Nintendo Switch'e geleceği açıklandı. Oyunun yenilenmiş bir versiyonuyla bu platformlara geleceği de açıklamalar arasında yer aldı.

İngiiliz oyun şirketi Rare tarafından geliştirilen ve Nintendo tarafından yayınlanan GoldenEye 007, 1997 yılında Nintendo 64 için çıkış yaptı ve o tarihten bu yana en ikonik video oyunlarından biri hâline gelmeyi başardı. 1995 yılında vizyona giren James Bond filmi GoldenEye’dan esinlenen yapım, ünlü casus James Bond olarak maceradan atılmamıza olanak tanıyordu. Oyunda ayrıca çoklu oyuncu modu da bulunuyordu. Dört oyuncuya kadar oynanabilen bu mod, bölünmüş ekran ile farklı senaryolarda arkadaşlarımızla rekabet etmemizi sağlıyordu.

Şimdi ise efsane oyunun hayranlarını sevindirecek bir haber geldi. Nintendo, bugün gerçekleştirilen Direct etkinliğinde sevilen yapımın yenilenmiş versiyonunun hem Nintendo Switch hem de Xbox için geleceğini duyurdu.

Yakında Xbox Game Pass’e gelecek

Geliştirici Rare da “Çıkış tarihinden 25 yıl sonra, Xbox konsolları için yeniden oluşturulan GoldenEye 007’yi deneyimleyin” ifadelerini kullanarak oyunun gelişini doğruladı. Şirket, oyunun 4K çözünürlükte olacağını söylerken, Xbox Game Pass’e geleceğini de açıklamalarına ekledi.

Bunun yanı sıra Rare’in yöneticilerinden Craig Duncan, oyunla ilgili bazı detaylar da verdi. Duncan’a göre GoldenEye 007’ye 4K çözünürlüğün yanı sıra ikili analog çubuğu desteği gibi geliştirilmiş kontrol seçenekleri de eklendi. Ayrıca hikâye ve ikonik çoklu ekran multiplayer modunun da oyunda yer alacağı belirtildi.

Yenilenmiş GoldenEye 007, Xbox One ve Xbox Series X/S’e Game Pass’in bir praçası olarak gelecek. Diğer tarafta ise Nintendo Switch Online + Expansion Pack üyeleri oyuna sahip olabilecek. Oyunseverleri heyecanlandıran yapımın ‘yakında’ bu platformlara geleceği belirtilse de kesin tarihin ne zaman olduğu henüz bilinmiyor.