Google'ın yepyeni arama motoru diyebileceğimiz AI Mode özelliği, bugünden itibaren bir dizi yeniliğe kavuşuyor.

Google, geçtiğimiz dakikalarda sona eren I/O 2025 etkinliğinde yeni arama modu olan AI Mode'u bugünden itibaren ABD'deki kullanıcıların kullanımına açtığını duyurdu. Dünyanın geri kalanı için ise yaz ayları hedefleniyor.

Google etkinlikte AI Mode'a eklenen yeni özellikleri de tanıttı. AI Mode artık sizin yerinize internette araştırma yapabilen ve işlemleri arka planda yürütebilen bir "agent" gibi çalışabilecek.

AI Mode özel "Agent"lara sahip olacak

AI Mode ise bilmeyenler için temelde Perplexity ve benzeri araçların yaptığı gibi arama sonuçlarını özetleyerek size yalın hâlde en doğru sonucu sunmaya yarıyor. Google’ın bu vizyonla tanıttığı AI Modu, belirli komutlar doğrultusunda internette gezinerek bilgi topluyor, seçenekleri değerlendiriyor ve sonuçları sizler için filtreliyor.

AI Mode ayrıca artık etkinlik biletleri bulma ve restoran rezervasyonu yapma gibi gündelik işlemlerinizi de sizin için yerine getirebiliyor. Örneğin kullanıcı AI Mode'a “Cumartesi günü Reds maçına uygun fiyatlı iki bilet bul” dediğinde, sistem yüzlerce siteyi tarıyor, fiyat ve stok bilgilerini gerçek zamanlı olarak karşılaştırıyor ve sonuçlarla birlikte satın alma bağlantılarını size sunuyor.

İnterneti kullanma şeklimizi ve arama deneyimimizi baştan aşağı değiştirmesi beklenen AI Mode zamanla daha fazla özelliğe ve gelişmiş sonuçlara sahip olacak.