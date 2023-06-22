Google, Apple'a gönderme yaptığı beş kısa reklam yayınladı. Eğlenceli görüntülere sahip reklam kampanyası, iPhone ve Pixel telefonları "en iyi arkadaş" olarak lanse ederken iki telefonun özelliklerini karşılaştırıyor.

Rekabet hâlindeki teknoloji devlerinin birbirlerine gönderme yaptığı reklamlarını sıkça görüyorduk. Şimdi ise bu tarz bir hamle Google’dan geldi. Teknoloji devi, Pixel telefonlarıyla Apple’ın iPhone’nunu karşılaştırdığı beş kısa reklam yayınladı.

Oldukça eğlenceli görüntülere sahip bu reklamların teması, Pixel 7 Pro (bir videoda Pixel Fold) ve ne olduğu tam belli olmayan bir iPhone’un “en iyi arkadaş” olması. Google'ın “İki telefon rakip olmayı bırakıp en iyi arkadaş olsalar ne olur?” ifadeleriyle tanıttığı kampanyada, güvenlikten şarja kadar farklı özelliklere dikkat çekerek Apple’a göndermelerde bulunuluyor. Kapmanyada iPhone, eski, deneyimsiz ve biraz saf olarak tasvir ediliyor.

Reklamların birinde Google Pixel telefonların “VPN” özelliğine dikkat çekilirken, iPhone’un ise VPN için ödeme yapması gerektiği gösteriliyor.

Google, kamera özellikleri konusunda iki telefonu karşılaştırıyor, iPhone Pixel’i kıskanıyor ve övüyor. Videoda iPhone konuşurken birden şarjı da bitiyor.

“Cankurtaran” başlıklı bu videoda, iPhone’un yine şarjı bitmiş. Pixel, “pil paylaşma” özelliğiyle onu şarj ediyor ve kurtarıyor.

Bu videoda ise ikili yıldızları izliyor. iPhone flaşla fotoğraf çekerken Pixel, yıldızların net görülmesini sağlayan astrofotografi modunu gösteriyor.

Google, Pixel Fold ile katlanabilir telefon konusunu da atlamıyor. Pixel katlanabilir olduğunu gösterdiğinde iPhone bayılıyor!

Google’ın bu tatlı reklam kampanyası birçok kişinin beğenisini toplamayı başardı. Kullanıcılar, sosyal medya platformları üzerinden videoların altında olumlu yorumlar yaparak kampanyayı çok sevdiklerini ifade etti. Pixel satışları iPhone’un onda biri kadar olsa da bu tarz kampanyaların rekabeti yumuşatarak müşterilerin hoşuna gittiğini söyleyebiliriz.

Apple’a gönderme yapan tek şirket Google değil. Daha önce en büyük rakibi Samsung’dan da birçok kez benzer pazarlama hamleleri görmüştük.