ChatGPT, son dönemlerde çok etkili arama özellikleri eklemiş ve Google'ı köşeye sıkıştırmıştı. Google ile bu karşılık verdi. İşte Google Arama'ya eklenen yepyeni özellikler...

ABD merkezli teknoloji devi Google, dün akşam düzenlediği Google I/O 2025 etkinlikleri kapsamında önemli duyurular gerçekleştirdi. Bu duyurular kapsamında Chrome'dan tutun da Gemini'a kadar sunulacak yepyeni özelliklerle tanışma imkânı yakalamış olduk. Google'ın yeni özellikleri, daha iyi bir kullanıcı deneyimine ek olarak OpenAI ile olan rekabeti de biraz daha iyileştirecek gibi görünüyor. Zira OpenAI, son dönemlerde ChatGPT için yayımladığı yeni özelliklerle Google Arama hizmetini köşeye sıkıştırmayı başarmıştı.

Google I/O 2025'te yapılan açıklamalar, Google'ın da bunun farkında olduğunu gözler önüne seriyor. Zira Google Arama hizmeti için duyurulan yeni özellikler, ChatGPT ile olan rekabette yeni bir sayfa açacak gibi görünüyor. Biz de bu içeriğimizde Google Arama'ya gelecek olan yepyeni özelliklerden detaylıca bahsedeceğiz. Dilerseniz hemen detaylara geçelim.

Google Arama için duyurulan yepyeni özellikler

"AI Mode", geniş kapsamda kullanıma açılıyor

Google Arama'yı hepiniz bilirsiniz. Belirli bir terimi veya söz öbeğini yazarsınız, Google da en alakalı sonuçları size sunar. İşte AI Mode, bunu tamamen değiştirecek. Google Arama, AI Mode aktif edildiği zaman tıpkı ChatGPT gibi çalışmaya başlayacak. Siz araştırma yapacağınız konuyu Google'a anlatacaksınız o da web sonuçlarına göre size kapsamlı bir çalışma sunacak.

İşte bu özellik, duyurulduğu günden beri Google Labs kapsamında test ediliyordu. Google I/O 2025'te yapılan açıklamaya göre Google Arama'nın AI Mode özelliği, ilk aşamada ABD'deki tüm kullanıcılar için erişime açılacak. Önümüzdeki haftalarda ise AI Mode, Google arama çubuğunda yeni bir sekme olarak karşımıza çıkacak.

AI Mode, "Deep Search" özelliğine kavuştu

Başta ChatGPT olmak üzere piyasaya sürülmüş olan üretken yapay zekâ modelleri, çok kapsamlı araştırmalar için derin arama anlamına gelen "deep search" özelliği sunuyorlar. İşte Google da an itibarıyla bu kervana katıldı. AI Mode bünyesinde kullanıma sunulacak "Deep Search" özelliği, ileri seviyede araştırma yapmanıza izin verecek. Birkaç ay son Google Labs bünyesinde test edilebilecek özellik, ilerleyen dönemlerde de genel kullanıma sunulacak.

AI Mode, sizin için bilet satın alabilecek

Google, AI Mode içerisine önemli bir araç ekledi. Bu yeni araç, sizin için etkinlik biletlerini kolayca analiz edebilecek. Bilet satış noktalarını karşılaştıracak araç, en uygun fiyatı gösterecek. Hatta bu özelliğin sizin yerinize form doldurabileceği de düşünülüyor. Ancak Google, ilk aşamada Google Labs bünyesine alacağı yeni özelliğinin ne zaman kullanılabilir olacağına ilişkin bir açıklama yapmadı.

Telefonun kamerasıyla Google'a bir şeyler sorabileceksiniz

Google Arama'nın en yeni özelliklerinden bir tanesi de "Search Live" ismiyle karşımıza çıktı. Bu özellik, Google Lens'in görsel arama kapasitesini iyiden iyiye artıracak. Kullanıcılar, Search Live özelliği sayesinde telefonlarının kamerasını açacak ve Google'a gerçek zamanlı sorular sorabilecekler. Böylelikle Google, internet aramaları için daha etkin bir araç hâline gelmiş olacak.

"AI Overviews" özelliği küresel çapta erişime açıldı

Google, bir süredir AI Overviews özelliği üzerinde çalışıyordu. Bu özellik, yaptığınız bir internet araması için yapay zekânın oluşturuğu kısa bir özet görmenizi sağlıyordu. Ekranın en üst kısmına yerleştirilen bu özet, kullanıcı deneyimini iyileştiriyordu. Google I/O 2025'te yapılan açıklamaya göre AI Overviews, küresel çapta erişime açılıyor. Yakında tüm kullanıcılar, bu etkili özelliği deneyimleyebilecekler.

Google Alışveriş, AI Mode içinde kullanılabilecek

Google, geçtiğimiz yılın sonlarında Alışveriş sekmesini büyük oranda yenilemişti. Yapılan açıklamaya göre Google Alışveriş, artık Google Arama içerisindeki AI Mode bünyesinde kullanılabilecek. Gerçekleştirilen entegrasyon ile Google Alışveriş, satın almak istediğiniz bir ürünü sizin yerinize sürekli olarak kontrol edecek. Fiyat sizin belirlediğiniz yere düştüğü zaman da Google Pay üzerinden otomatik olarak satın alma işlemini gerçekleştirecek.

Google'ın I/O 2025'teki tüm duyuruları için: