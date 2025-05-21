Google, I/O etkinliğinde online alışverişlerde devrim yaratacak bir özellik gösterdi. Kullanıcılar, artık yapay zekâ ile kıyafetleri deneyebilecek.

Google, dün akşam gerçekleştirdiği I/O etkinliğiyle hizmetlerine gelecek birçok yeniliği bizlerle buluşturdu. Bu duyuruların en büyük odağı tabii ki yapay zekâ özellikleriydi. Bu özelliklerden biri de nasıl alışveriş yaptığımızı değiştirebilecek çok yararlı olma potansiyeline sahip bir özellik.

Google’ın yeni özelliği, beğendiğiniz bir kıyafeti farklı modeller üzerinde görmek yerine direkt kendi üzerinizde görmenizi sağlıyor. Bunu da sadece bir fotoğrafınızı yükleyerek yapabiliyorsunuz. Gerisini yapay zekâ hâllediyor.

Yapay zekâyla kıyafeti üzerinizde deneyebilecek, ortaya çıkan görseli kaydedip paylaşabileceksiniz

Özellik, Search Labs üzerinden belli sayıda kullanıcılara test edilmek için çıkış yaptı. Kullanıcılar, ürünlerin yanına eklenen “üzerinde dene” ismi verilen seçenek ile kullanabilecek. Buraya bastıktan sonra sizden boydan bir fotoğrafınız istenecek. O görseli yükledikten sonra da yapay zekâ sizin beğendiğiniz ürünü giydiğinizi gösteren görsel oluşturacak. O görseli isterseniz kaydedip paylaşabileceksiniz.

Google’ın aktardığına göre alışveriş deneyimimize çağ atlatacak bu özellik, “insan vücudunu ve kıyafetleri anlayan" bir yapay zekâ modeli kullanıyor. Bu da modelin kıyafetlerin vücuda göre nasıl katlandığı veya esnediği gibi detayları anlayarak ona uygun sonuçlar çıkarabildiği anlamına geliyor.

Özellik henüz herkese sunulmadığı için ne kadar başarılı olduğunu bilmiyoruz. Ancak geniş çapta çıkış yaptığınıda sorunsuz olmayı başarırsa artık online alışveriş yaparken “Bu kıyafet bende iyi durur mu?” derdini ortadan kaldırabileceğini söyleyebiliriz. Bu yüzden çevrim içi alışveriş için gerçekten devrim yaratıcı olabilir.