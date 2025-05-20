ChatGPT'nin popüler kamera veya ekran paylaşarak konuşma özelliği artık Android ve iOS üzerinden Gemini'a da geldi.

Google, yapay zekâ destekli dijital asistanı Gemini’ın "kamera ve ekran paylaşımı" özelliğini artık sadece Pixel telefonlarla sınırlı bırakmıyor. Şirket, Google I/O 2025 etkinliğinde bu özelliğin tüm uyumlu Android ve iOS cihazlara ücretsiz bir güncellemeyle şu andan itibaren sunulduğunu duyurdu.

Gemini Live sayesinde, telefonunuzun kamerasını veya ekranını yapay zekâ ile paylaşarak daha doğal ve etkili bir şekilde yardım almanız ve sorular sormanız mümkün hâle geliyor. Sözle açıklamak yerine bir nesneyi kameraya göstermek, Gemini'ın gördüklerini analiz etmesine ve örneğin bir hayvan türünü tanımasına ya da bir tamir için doğru vida tipini önermesine olanak tanıyor.

Özellik an itibarıyla kullanıma sunuldu

Google, bu özelliğin yakın zamanda Haritalar, Takvim, Görevler, Keep gibi uygulamalarla daha derin bir şekilde entegre edileceğini belirtti. Bu sayede Gemini sorularınıza daha bağlamsal ve mantıklı yanıtlar sunabilecek.

Kullanıcı gizliliği konusunda da adımlar atan Google, hangi uygulamaların Gemini ile entegre olduğunu yönetmeyi kolaylaştırıyor ve tüm izinleri istediğiniz zaman değiştirilebileceğinizin altını çiziyor.

Geçtiğimiz ay sadece Pixel telefonlara sunulan bu özellik, artık çok daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmış durumda. Siz de hemen Android veya iOS cihazınız üzerinden bu özelliği kullanmaya başlayabilirsiniz.