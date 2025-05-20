Google'ın yıllık geliştirici konferansı "I/O 2025" bugün gerçekleştirdi. Etkinlikte yapay zekâ başta olmak üzere birçok önemli duyuru yapıldı. İşte Google I/O 2025'te yapılan tüm önemli duyurular.

Google, bugün tüm yıl beklenen I/O geliştirici konferansını gerçekleştirdi. Etkinlikte, beklendiği gibi çok sayıda duyuru yapıldı. Ana odak, tabii ki günümüzün en önemli konusu olan yapay zekâydı. Neredeyse tüm duyurular, yapay zekâ ile alakalı olarak geldi.

Peki Google’ın I/O etkinliğinde yaptığı öne çıkan duyurular neler? Bu içeriğimizde Google I/O 2025’te yapılan en önemli duyurulara bakıyoruz. Gelin lafı uzatmadan hayatımızın her yerine yapay zekâ sokacak bu açıklamalara bakalım.

Görüntülü görüşmelere çağ atlatacak Google Beam

Şirketin birkaç yıl önce tanıttığı Project Starliner teknolojisi, artık Google Beam’e dönüştü. Bu teknoloji, 3 boyutlu hologram benzeri modeller oluşturarak görüntülü görüşme yapan iki kişinin aynı odadaymış gibi hissetmesini sağlıyor.

Imagen 4

Şirket, görsel oluşturma modeli Imagen’in de yeni neslini tanıttı. Imagen 4 ismiyle gelen yeni model, 2K’ya kadar çıkan çözünürlükte en ince detayları bile gösteren çok gerçekçi görseller üretebiliyor.

Veo 3

Video oluşturma modelleri günden güne artarken Google da bu alandaki yeni modeli Veo 3’ü tanıttı. Veo 3, çok daha gerçekçi videolar üretmenin yanı sıra ses de ekleyebiliyor ve video üretme modellerinde yeni bir devri başlatıyor.

Flow

Şirket, video konusunda Flow ismini verdiği bir araç da duyurdu. Flow; Veo, Imagen ve Gemini olmak üzere Google’ın en büyük 3 modelini bir araya getiren bir video düzenleme aracı. Tüm bu modellerin yeteneklerini kullanarak âdeta bir yönetmen gibi video oluşturup düzenleyebileceksiniz.

Aramada yapay zekâ modu

Arama konusunda devrim yaratacak bir “Yapay Zekâ modu” isimli bir sekmeyi görmeye başlayacağız. Bu sekme, şirketin Gemini yapay zekâ botunu kullanarak web’de arama yapmanızı sağlıyor. Şimdilik sadece ABD’deki kullanıcılara sunulan özellik, yakında herkese gelecek.

250 dolara kadar çıkan yeni abonelikler

Google, yapay zekâ aboneliklerine yenilerini de eklediğini duyurdu. AI Pro ve AI Ultra isimleri verilen aboneliklerin fiyatları 250 dolar gibi uçuk seviyelere çıkıyor. Bu abonelikler, gelişmiş özelliklere erişim sunacak.

Project Astra ile yapay zekâ kameranızla her şeyi görebilecek

Şirketin Project Astra isimli bir yapay zekâ asistanı özelliği vardı. Bu özellikten yeni görüntüler ve detaylar paylaşıldı. Özellik sayesinde yapay zekâ, kullanıcının kamerası yoluyla etraftaki nesneleri görebilecek, sizin yerinize görevleri yerine getirebilecek ve gördükleri hakkında konuşabilecek.

Google Meet’e anlık sesli çeviri geldi

Google, Meet uygulamasında inanılmaz yararlı bir özellik sunmaya başlıyor. Şimdilik yalnızca İngilizce ve İspanyolca dillerinde sunulan bu özellik, anında sesli çeviri yapacak. Yani karşınızda farklı dilden biri konuşuyorsa söylediklerini direkt sizin dilinizde duyabileceksiniz.

Gemini, Chrome’a entegre olacak

Google, yapay zekâ asistanı Gemini’ı direkt olarak Chrome tarayıcısına entegre edeceğini açıkladı. Pro ve Ultra abonelerine sunulacak bu özellikte eklenen bir Gemini butonu Chrome üzerinden erişilebilir olacak. Bu özellikle birlikte yapay zekâ sizin yerinize sitelerde gezinme gibi işlemleri yerine getirebilecek.

Search Live isimli özellik, mobile geldi

Şirket, Search Live ismi verilen, Gemini yapay zekâ aracının kameranız yoluyla etrafı görmesini ve sizinle konuşmasını sağlayan özelliği Android ve iOS’e getirdiğini duyurdu. Ayrıca yapay zekâyla ekran paylaşımı da yapılabiliyor.

Gmail’in akıllı yanıtları

Duyurulan bir başka özellik ise Gmail ile alakalı. Akıllı yanıt özelliği, gelen kutunuzdan bilgiler alarak sizi daha iyi tanıyabilecek. Bu şekilde de kulağa sizin gibi gelen gerçekçi yanıtlar verecek.

Kıyafetleri deneyebileceksiniz

Alışveriş tarafında da yenilikler var. Google’ın tanıttığı yeni özellikle kullanıcılar, yapay zekânın yardımıyla bir kıyafetin üstlerinde nasıl durduğunu görebilecekler. Şirkete göre bu özellik, “insan vücudunu ve kıyafetleri anlayan” bir model kullanıyor.

Android XR

Şirket son olarak yıllardır geliştirdiği Android XR akıllı gözlüklerle ilgili de detaylar paylaştı. Gözlüğün demosu kanlı canlı olarak gösterilirken, hafıza özelliği, canlı çeviri, Samsung ile olan ortaklıklar, Warby Parker ve Gentle Monster işbirliği gibi konulara değinildi.