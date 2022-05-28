Google’ın Asistan uygulamasının kodlarında bulunan birkaç satıra göre şirket, Asistan’ın sesinizi daha iyi tanıyıp komutlarınızı daha iyi algılayabileceği bir özellik üzerinde çalışıyor.

2021 yılının Mart ayında Google, "Hey Google" komutunu geliştirmek için Android platformunda birleşik öğrenim metodunu kullanmaya başlamıştı. O gelişmenin üzerine Google’ın asistan için kişiselleştirilmiş konuşma tanıma özelliği üzerinde çalıştığı öğrenildi.

Gelen bilgilere göre artık Google Asistan, sık kullanılan kelimeleri ve isimleri tanımada daha iyi bir hâle gelecek olmasına yardımcı olacak gibi görünüyor. Google uygulamasının Android'deki son sürümlerinde yer alan dizelere göre, Google Asistan ayarlarında verilen bir açıklama yapılmış.

Asistan, daha önce kaydettiğiniz seslere bakarak sesinizi daha iyi tanıyacak

Google Asistan’ın ayarlarında yer alan açıklama tam olarak şöyle: “Google Asistan'ın söylediklerinizi daha iyi tanımasına yardımcı olmak için ses kayıtlarını bu cihazda saklayın. Ses bu cihazda kalır ve kişiselleştirilmiş konuşma tanıma kapatılarak herhangi bir zamanda silinebilir. Daha fazla bilgi edin”

Bu "Daha fazla bilgi", "Hey Google" algılaması gibi komutları hassaslaştırmak için kullanıcıların cihazlarında depolanan ses kayıtlarını kullanarak özel kelime etkinleştirmelerini sağlayabilmek adına Google'ın birleşik öğrenmeyi kullanması hakkında mevcut bir destek makalesine bağlanabilir.

Asistan için geliştirilen bu özellik, makine öğrenimine dayalı bu iyileştirmeleri "Hey Google" komutunun ötesinde gerçek Asistan komutlarınıza, özellikle isimleri ve sık söylenen kelimeleri içerecek şekilde genişletmeyi hedefliyor. Geçmişteki konuşmaların sesi cihazda saklanacak ve gelecekte daha doğru yazıya dönüştürülmeleri için analiz edilecek.

Bu özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı veya ne kadar bir iyileştirmeye sahip olacağı belli değil. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.