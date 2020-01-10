Avrupa Birliği, geçtiğimiz mart ayında aldığı bir kararla ABD merkezli teknoloji devi Google'a rekor bir ceza kesti. 5 milyar dolarlık bu cezanın nedeni, Google'ın Android kullanıcıları için kendi arama motorunu kullanmak zorunda bırakmasıydı. Google, alınan bu cezadan sonra yeni bir uygulamayı hayata geçirmeye karar verdi ve 1 Mart itibarıyla AB'deki Android kullanıcıları, ilk kurulum sırasında yeni bir ekranla karşılaşacaklar.
Google'ın AB'deki kullanıcılarına sunacağı yeni kurulum ekranı, kullanıcıların varsayılan arama motorunu tercih edebilmelerine imkan tanıyor. Ancak söz konusu kurulum ekranının uygulaması, uzunca bir süredir tartışılıyor. Çünkü Google, AB'den yediği 5 milyar dolarlık cezayı arama motoru geliştiricilerinden çıkarmak istiyor gibi görünüyor. Çünkü sistem şu şekilde işliyor;
Arama motoru geliştiricileri, Avrupa Birliği vatandaşlarının karşısına çıkabilmek için bir açık arttırmaya katılıyor. Bu açık arttırmanın düzenleyeni ise tahmin edilebileceği üzere Google. Yani geliştirici şirketler, Google'ın söz konusu ekranında yer alabilmek için Google'a mümkün olan en yüksek bedeli ödemek durumunda kalıyorlar. Toplamda 4 seçeneğin sunulacağı kurulum ekranının Google dışındaki 3 seçeneği, işte böyle belirleniyor.
Google'ın 1 Mart itibarıyla sunacağı yeni kurulum ekranı şöyle görünüyor
Arama motorları, bu yeni uygulama kapsamında diledikleri Avrupa Birliği ülkesi için başvuru yapabiliyorlar. Yani geliştirici şirketler, örneğin Fransa için açık arttırmaya katılıyorken İtalya için katılmayabiliyor. Ayrıca farklı ülkelere giriş yapmak isteyen arama motorlarının her ülke için farklı ödemeler yapması da gerekiyor. Hal böyle olunca da geliştiriciler, Google'ın yeni uygulamasını boykot bile ettiler.
Ancak her şeye rağmen söz konusu açık arttırma işlemi gerçekleşti ve Google'ın, 1 Mart itibarıyla AB kullanıcılarına sunacağı adaylar belli oldu. Google şimdiyse, Avrupa Birliği ülkelerinde varsayılan arama motoru olmak isteyen geliştiricileri açıkladı. Görünüşe göre gizlilik odaklı bir arama motoru olarak karşımıza çıkan "DuckDuckGo" kesenin ağzını açmış ve tüm AB ülkelerinde iddialı bir aday olmuş.
İşte AB ülkeleri bazında tüketicilere sunulacak arama motorları
- Avusturya: DuckDuckGo , GMX, Info.com
- Belçika: DuckDuckGo, Info.com, Qwant
- Bulgaristan: DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall
- Hırvatistan: DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall
- Çek Cumhuriyeti: DuckDuckGo, Info.com, Seznam
- Danimarka: DuckDuckGo, Givero , Info.com
- Estonya: DuckDuckGo, Info.com, Yandex
- Finlandiya: DuckDuckGo, Info.com, Yandex
- Fransa: DuckDuckGo, Info.com, Qwant
- Almanya: DuckDuckGo , GMX, Info.com
- Yunanistan: DuckDuckGo, Info.com, Qwant
- Macaristan: DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall
- İzlanda: DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall
- İrlanda: DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall
- İtalya: DuckDuckGo, Info.com, Qwant
- Letonya: DuckDuckGo, Info.com, Yandex
- Lihtenştayn: DuckDuckGo, Info.com, Qwant
- Litvanya: DuckDuckGo, Info.com, Yandex
- Lüksemburg: DuckDuckGo, Info.com, Qwant
- Malta: DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall
- Hollanda: DuckDuckGo , GMX, Info.com
- Norveç: DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall
- Polonya: DuckDuckGo, Info.com, Yandex
- Portekiz: DuckDuckGo, Info.com, Qwant
- Romanya: DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall
- Slovakya: DuckDuckGo, Info.com, Seznam
- Slovenya: DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall
- İspanya: DuckDuckGo, Info.com, Qwant
- İsveç: DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall
- İngiltere: Bing, DuckDuckGo, Info.com
DuckDuckGo, İngiltere haricindeki tüm ülkelerde en yüksek ödemeyi yaparak kullanıcılara sunulacak. Bu bağlamda sadece İngiltere'de Microsoft'un arama motoru olan Bing ön plana çıkıyor. Görünen o ki Microsoft, İngiltere'deki kullanıcıları ciddi anlamda önemsiyor. Ancak diğer ülkelerin Microsoft'un hedef kitlesi içerisinde olmadığını açıkça görebiliyoruz. Google'ın açıkladığı listede, DuckDuckGo'yu takip eden arama motoru ise "Info.com".