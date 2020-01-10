Avrupa Birliği, Google'ın Android kullanıcılarına Google'dan başka varsayılan arama motoru sunmamasını haksız görmüş ve rekor para cezası kesmişti. Google, 1 Mart itibarıyla yeni kurulum yapan Android kullanıcılarına bir ekran sunacak ve diğer arama motorlarının da seçilebilmesini sağlayacak.

Avrupa Birliği, geçtiğimiz mart ayında aldığı bir kararla ABD merkezli teknoloji devi Google'a rekor bir ceza kesti. 5 milyar dolarlık bu cezanın nedeni, Google'ın Android kullanıcıları için kendi arama motorunu kullanmak zorunda bırakmasıydı. Google, alınan bu cezadan sonra yeni bir uygulamayı hayata geçirmeye karar verdi ve 1 Mart itibarıyla AB'deki Android kullanıcıları, ilk kurulum sırasında yeni bir ekranla karşılaşacaklar.

Google'ın AB'deki kullanıcılarına sunacağı yeni kurulum ekranı, kullanıcıların varsayılan arama motorunu tercih edebilmelerine imkan tanıyor. Ancak söz konusu kurulum ekranının uygulaması, uzunca bir süredir tartışılıyor. Çünkü Google, AB'den yediği 5 milyar dolarlık cezayı arama motoru geliştiricilerinden çıkarmak istiyor gibi görünüyor. Çünkü sistem şu şekilde işliyor;

Arama motoru geliştiricileri, Avrupa Birliği vatandaşlarının karşısına çıkabilmek için bir açık arttırmaya katılıyor. Bu açık arttırmanın düzenleyeni ise tahmin edilebileceği üzere Google. Yani geliştirici şirketler, Google'ın söz konusu ekranında yer alabilmek için Google'a mümkün olan en yüksek bedeli ödemek durumunda kalıyorlar. Toplamda 4 seçeneğin sunulacağı kurulum ekranının Google dışındaki 3 seçeneği, işte böyle belirleniyor.

Google'ın 1 Mart itibarıyla sunacağı yeni kurulum ekranı şöyle görünüyor

Arama motorları, bu yeni uygulama kapsamında diledikleri Avrupa Birliği ülkesi için başvuru yapabiliyorlar. Yani geliştirici şirketler, örneğin Fransa için açık arttırmaya katılıyorken İtalya için katılmayabiliyor. Ayrıca farklı ülkelere giriş yapmak isteyen arama motorlarının her ülke için farklı ödemeler yapması da gerekiyor. Hal böyle olunca da geliştiriciler, Google'ın yeni uygulamasını boykot bile ettiler.

Ancak her şeye rağmen söz konusu açık arttırma işlemi gerçekleşti ve Google'ın, 1 Mart itibarıyla AB kullanıcılarına sunacağı adaylar belli oldu. Google şimdiyse, Avrupa Birliği ülkelerinde varsayılan arama motoru olmak isteyen geliştiricileri açıkladı. Görünüşe göre gizlilik odaklı bir arama motoru olarak karşımıza çıkan "DuckDuckGo" kesenin ağzını açmış ve tüm AB ülkelerinde iddialı bir aday olmuş.

İşte AB ülkeleri bazında tüketicilere sunulacak arama motorları

Avusturya: DuckDuckGo , GMX, Info.com

Belçika: DuckDuckGo, Info.com, Qwant

Bulgaristan: DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall

Hırvatistan: DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall

Çek Cumhuriyeti: DuckDuckGo, Info.com, Seznam

Danimarka: DuckDuckGo, Givero , Info.com

Estonya: DuckDuckGo, Info.com, Yandex

Finlandiya: DuckDuckGo, Info.com, Yandex

Fransa: DuckDuckGo, Info.com, Qwant

Almanya: DuckDuckGo , GMX, Info.com

Yunanistan: DuckDuckGo, Info.com, Qwant

Macaristan: DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall

İzlanda: DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall

İrlanda: DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall

İtalya: DuckDuckGo, Info.com, Qwant

Letonya: DuckDuckGo, Info.com, Yandex

Lihtenştayn: DuckDuckGo, Info.com, Qwant

Litvanya: DuckDuckGo, Info.com, Yandex

Lüksemburg: DuckDuckGo, Info.com, Qwant

Malta: DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall

Hollanda: DuckDuckGo , GMX, Info.com

Norveç: DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall

Polonya: DuckDuckGo, Info.com, Yandex

Portekiz: DuckDuckGo, Info.com, Qwant

Romanya: DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall

Slovakya: DuckDuckGo, Info.com, Seznam

Slovenya: DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall

İspanya: DuckDuckGo, Info.com, Qwant

İsveç: DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall

İngiltere: Bing, DuckDuckGo, Info.com

DuckDuckGo, İngiltere haricindeki tüm ülkelerde en yüksek ödemeyi yaparak kullanıcılara sunulacak. Bu bağlamda sadece İngiltere'de Microsoft'un arama motoru olan Bing ön plana çıkıyor. Görünen o ki Microsoft, İngiltere'deki kullanıcıları ciddi anlamda önemsiyor. Ancak diğer ülkelerin Microsoft'un hedef kitlesi içerisinde olmadığını açıkça görebiliyoruz. Google'ın açıkladığı listede, DuckDuckGo'yu takip eden arama motoru ise "Info.com".