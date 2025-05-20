Google, görüntülü görüşmelere çağ atlatacak Project Starliner teknolojisinin artık Google Beam olarak adlandırıldığını açıkladı. Bu teknoloji sayesinde görüştüğünüz kişiyle aynı odadaymış gibi hissedeceksiniz.

Google, 2021 yılında gerçekleştirdiği geliştirici konferansında “Project Starliner” ismi verilen bir teknoloji tanıtmıştı. Yapay zekâ destekli bu proje, görüntülü görüşmelere çağ atlatmayı amaçlıyordu. Basitçe anlatacak olursak yaptığı şey, görüşme sırasında karşınızdaki kişinin hologram benzeri 3 boyutlu bir modelini görebiliyordunuz.

Şimdi ise bu teknoloji hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Google, I/O etkinliğinde Project Starliner’ın yeni ismini bir zamanlar hayal olan bu teknolojinin gerçeğe dönüşeceğini duyurdu. Proje, artık “Google Beam” ismini alıyor.

Google Beam ile görüntülü görüşmelerde karşınızdakiyle aynı yerdeymiş gibi hissedeceksiniz.

Şirketin sunumda yaptığı açıklamaya göre proje, artık yavaş yavaş dünyanın ilk yapay zekâ destekli 3 boyutlu video iletişim platformuna dönüşecek. CEO Sundar Pichai’nin açıklamalarına göre bu teknolojiyi destekleyen ilk cihazlar, yılın sonlarına doğru seçili kullanıcılar için çıkış yapacak. Fiyat gibi detaylar ise henüz yok.

Bilim kurgu filmlerini aratmayan Google Beam, 3 boyutlu modeller sayesinde görüntülü görüşme yapan iki kişinin de aynı odadaymış gibi hissetmesini sağlayacak. Bunu da bu teknolojiye destek sunan özel cihazlar ile yapacak.

Beam’de farklı açılardan yakalayan altı kameralı bir yapı kullanılacak. Bir video yapay zekâ modeli, gerçek zamanlı görüntüleri kullanarak o görüşmedeki kişiye göre yapılmış 3 boyutlu sanal bir kişi oluşturacak. Böylece ortaya Star Wars’tan Star Trek’e kadar birçok farklı kurguda gördüğümüz, şimdiye kadar hayal olan holografik iletişim teknolojisi gerçeğe dönüşecek.