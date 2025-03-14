Google, Gemini’ın arama geçmişini analiz ederek önerilerini şekillendireceğini duyurdu. Özellikle restoran ve seyahat önerilerinde daha isabetli sonuçlar sunacak.

Google, yapay zekâ destekli sohbet botu Gemini'yi daha kişisel bir deneyime dönüştürüyor. Yeni özellikle birlikte, Gemini artık kullanıcıların arama geçmişini göz önünde bulundurarak daha alakalı ve kişiye özel yanıtlar verebilecek. Yani, artık biiz daha iyi anlayan ve ihtiyaçlarınıza daha uygun cevaplar sunan bir sohbet botuyla karşı karşıyayız.

Google, yapay zekâ destekli sohbet botu Gemini'yı daha kişisel hale getiriyor. Yeni özellik sayesinde Gemini, kullanıcıların arama geçmişine dayanarak daha alakalı yanıtlar sunabilecek. İşte detaylar!

Gemini, arama geçmişinizi analiz ederek önerilerini şekillendirecek

Google’un Gemini için geliştirdiği yeni özellikle birlikte kişiselleştirme seçeneği kullanıma sunuldu. Kullanıcıların izin vermesi halinde Gemini’nin arama geçmişine erişebileceği ve bu verileri analiz ederek önerilerini şekillendireceği aktarıldı. Özellikle restoran tavsiyeleri ve seyahat planları gibi konularda daha alakalı sonuçlar sunmasının hedeflendiği paylaşıldı.

Gemini’nin yeni sisteminin şimdilik yalnızca Google Arama geçmişiyle entegre çalıştığı, ancak ilerleyen dönemde YouTube, Fotoğraflar ve diğer Google hizmetleriyle genişletilmesinin planlandığı paylaşıldı. Google, bu özelliğin tamamen kullanıcı kontrolünde olacağını vurgularken, kişiselleştirme ayarlarının istenildiği zaman açılıp kapatılabileceği ve arama geçmişinin kullanıldığı durumların yanıtlar içinde görülebileceği belirtildi.

Şu an için yalnızca Gemini ve Gemini Advanced abonelerinin erişimine açık olan bu yeniliğin, kademeli olarak mobil cihazlara da sunulacağı aktarıldı. Google’ın, kullanıcı deneyiminden gelen geri bildirimler doğrultusunda özelliği geliştirmeye devam edeceği belirtildi.