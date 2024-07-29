Google, birkaç ay önce duyurduğu "Cihazlar Arası Servisler" özelliğini Android telefonlara sunmaya başladı. Bu özellik, görüntülü görüşmeler ile internet bağlantısının cihazlar arası aktarımını sağlıyor.

ABD merkezli teknoloji devi Google, bundan birkaç ay önce "Cross-Device Services" (Cihazlar Arası Servisler) olarak isimlendirdiği etkileyici bir özellikle karşımıza çıkmıştı. Bu özellik, Android cihazlar arasında eş zamanlı entegrasyon imkânı sunuyordu. Bu özellik sayesinde görüntülü görüşmeler ve internet bağlantısı, cihazlar arasında hızlıca transfer edilebilecekti.

Şimdiyse konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Google, Cihazlar Arası Servisler özelliğini Android telefonlar için yayımlamaya başladı. Henüz dağıtım aşamasında olan özellik, Android kullanıcılarına yepyeni bir deneyim sunacak gibi görünüyor. Tabii bu özelliğin sadece aynı Google hesabı ile oturum açtığınız cihazlar arasında kullanılabileceğini söyleyelim.

Cihazlar Arası Servisler nasıl ayarlanır?

Adım #1: Telefonunuzdan Ayarlar bölümüne girin.

Telefonunuzdan bölümüne girin. Adım #2: Google Ayarları sayfasını açın.

sayfasını açın. Adım #3: " Cihazlar ve paylaşım " seçeneğine gidin.

" " seçeneğine gidin. Adım #4: "Cihazlar Arası Servisler"e dokunun ve ayarlamayı tamamlayın.

"Ayarlamaları yaptım. Hangi özellikleri kullanabileceğim?"

Cihazlar Arası Servisler özelliğini aktifleştirdikten sonra görüntülü görüşmeleri ve internet bağlantısını cihazlar arasında transfer edebileceksiniz. Mesela, görüntülü görüşme transferi özelliği kapsamında görüntülü görüşmeleri, tek bir dokunuş ile telefonunuzdan tabletinize aktarabileceksiniz. Ancak bu özellik şimdilik sadece Google Meet uygulamasını destekliyor.

İnternet paylaşımı özelliği ise aslında hepimizin telefonunda bulunan internet paylaşımı özelliğini etkinleştiriyor. Gerekli ayarlamaları yaptıktan sonra bir cihazınız, ayarladığınız temel cihazın internet bağlantısını otomatik olarak alabilecek. Ancak bu özellik, en azından şimdilik Samsung Galaxy telefonlarda kullanılamıyor.