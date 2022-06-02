Google, bugün paylaştığı duyurusunda Google Duo ve Google Meet hizmetlerinin tek bir çatı altında birleştirileceğini açıkladı. Bu birleşimle birlikte şirket, tek uygulamayla üç farklı platforma rakip olabilecek.

Google, uzunca süredir beklenen Meet ve Duo platformlarının birleşimini en sonunda bugün duyurdu. Şirket, bugün paylaştığı duyurusunda Meet ve Duo’nun tek bir platform üzerinde birleşeceğini, çok yakında sadece Google Meet ismini taşıyacağı açıkladı. İki uygulamanın birleşimiyle oluşacak yeni platform, her iki platformun da özelliklerini aynı şekilde taşıyacak.

Google’ın Meet uygulaması, son yıllarda özellikle koronavirüsün etkisiyle evimize kapandığımız dönemde oldukça güçlü bir platforma dönüştü. Grup toplantılarının yapılabildiği Meet'in aksine Duo ise görüntülü konuşmak için seçilen uygulamalar arasında biraz arka planda kaldı. Yeni birleşimde Google Duo’nun mobil uygulaması büyük bir önem taşıyacak.

Birleşimde Google Duo uygulaması kullanılacak

İki hizmetin bir araya gelmesiyle birlikte Google Duo mobil uygulaması, bir güncelleme alarak tüm Meet özelliklerini barındırmaya başlayacak. Bu yılın ilerleyen günlerinde de uygulamanın ismi Google Meet olarak değiştirilecek. Mevcut Google Meet mobil uygulamasıysa ‘Meet Original’ olarak isimlendirilecek ve zaman geçtikçe kullanımdan kaldırılacak.

Google’ın iki hizmetini birleştirmesiyle birlikte şirket, Apple’ın görüntülü konuşma hizmeti FaceTime, çoklu görüşme ve toplantı platformu Zoom ve Duo’nun mesajlaşma özelliğiyle WhatsApp’a sadece tek uygulamayla rakip olma şansına sahip olacak. Tabii bu durum yine kullanıcıların tercihine bağlı olacak. Söz konusu birleşim, mümkün olan en yakın zamanda gerçekleştirilecek.