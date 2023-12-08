Google'ın geçtiğimiz günlerde duyurduğu Gemini için oluşturduğu demonun, tam anlamıyla gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Google, bunun üzerine Bloomberg'den linç yedi.

ABD merkezli teknoloji devi Google, geçtiğimiz günlerde büyük bir duyuru gerçekleştirdi. Şirket, bu duyuru kapsamında ChatGPT'ye rakip olacak yapay zekâ teknolojisi Gemini'ı duyurdu. Duyuru sırasında birkaç demo paylaşan Google, gerçekten de etkileyici bir iş yapmış gibi görünüyor.

Ancak Google'ın Gemini için paylaştığı bir demonun, tam anlamıyla gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Az sonra sizlerle paylaşacağımız demo, Gemini'ın çok hızlı bir şekilde yanıt verdiğini gözler önüne seriyordu. Oysa Google'ın hazırladığı demo, üzerinde oynanmış bir yapıya sahipti. Gelin bu meseleye daha yakından bakalım.

İşte Google'ın tartışmaya yol açan demosu:

Yukarıdaki video, Gemini'ın yeteneklerini gözler önüne seriyor. Açık konuşmak gerekirse video, bu hâliyle oldukça etkileyici. Ancak videonun açıklama kısmına baktığımızda şöyle bir ifadenin kullanıldığını görüyoruz: Bu demoda gecikme azaltılmış ve Gemini çıktıları kısaltılmıştır.

Google'ın bu açıklaması, Bloomberg'den Parmy Olson'ın tepkisini çekti. Bu açıklamanın demodaki görüntü ile Google'ın anlattığı şeyleri çeliştirdiğini söyleyen Olson, bunun üzerine Google ile iletişime geçti. Google'ın açıklaması şöyleydi:

Demodaki görüntüler gerçek zamanlı oluşturulmadı. Ham görüntüler üzerine kurgu yapıldı.

İşte bu açıklama, Parmy Olson'ın tepkisini artırdı. Bloomberg yazarına göre Google, ChatGPT'yi geçtiğini iddia etmek için gösteriş yapmıştı. Ancak Google, bunun doğru bir yaklaşım olmadığını savunuyor.

Google: "Kullanıcı girdileri ve Gemini çıktıları gerçek!"

Google'ın derin öğrenme biriminde üst düzey yetkili olan Oriol Vinyals, 6 dakikalık videonun nasıl oluşturulduğunu anlattığı bir paylaşım yaptı. Yukarıda gördüğünüz paylaşımda şöyle bir ifade kullanılıyor: Videodaki tüm kullanıcı istemleri ve çıktıları gerçektir ve kısa olması açısından kısaltılmıştır. Video, Gemini ile oluşturulan çok modlu kullanıcı deneyimlerinin nasıl görünebileceğini gösteriyor. Bunu geliştiricilere ilham vermek için yaptık.

Evet, Google'ın gösterdiği video ultra gelişmiş olabilir ancak Gemini, henüz bu kadar iyi seviyede olmayabilir. Ancak şu an için ChatGPT'nin de mükemmel olduğunu söylemek mümkün değil. Ayrıca Google'ın söz konusu demoda yaptığı şey, Gemini'ın potansiyelini göstermek.

Google Gemini ile ilgili detaylı bilgi için: