OpenAI, GPT-6 ve GPT-7 için marka başvurusu yaptı. Henüz GPT-5'i bile piyasaya sürmeyen şirket, açıklanandan çok daha ileride gibi görünüyor. GPT-6 ve GPT-7'nin ChatGPT'yi nasıl etkileyeceği bilinmiyor.

Yapay zekâ sektörünün önde gelen isimlerinden OpenAI, ChatGPT isimli yapay zekâ destekli sohbet botuna hayat veren yapay zekâ modeli GPT ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Bu bağlamda; GPT 5 üzerinde çalışıldığını birkaç aydır zaten biliyoruz ancak dahası var gibi görünüyor.

Gelen son haberlere göre OpenAI, Çin'de GPT-6 ve GPT-7 için marka başvurusunda bulundu. Son kullanıcı olarak GPT-5'in neler sunacağını bile bilmiyorken bu yapay zekâ modelinin en güncel versiyonu, büyük olasılıkla çığır açacak yeniliklere ev sahipliği yapacak. Ancak GPT-6 ve GPT-7'nin ChatGPT üzerindeki etkilerini görmek için uzun bir süre beklememiz gerekecek.

En güncel GPT, yüz trilyonlarca parametreye ev sahipliği yapabilir

OpenAI, GPT-3.5 isimli modelin 175 milyar parametreden oluştuğunu açıkladı. Ancak GPT-4 hakkında böyle bir açıklama yapılmadı. Üçüncü taraf kaynaklar ise GPT 3.5 ile GPT 4 arasında devasa bir fark olduğunu, GPT 4'te 1 trilyon parametre bulunduğunu öne sürüyorlar. Hâl böyle olunca GPT-6 ve GPT-7'nin çok daha büyük olacağına inanılıyor. Hatta sektör kaynaklarına göre en güncel GPT, yüz trilyonlarca parametreye ev sahipliği yapabilir. Bu da daha fazla sorgu için daha doğru cevaplar demek.

Çin'in Ulusal Fikrî Mülkiyet İdaresi, OpenAI'ın başvurularını henüz inceliyor. Bu sürecin ne zaman tamamlanacağı, onay verilip verilmeyeceği şimdilik belli olmasa da OpenAI'ın açıklanandan çok daha ötede olduğu aşikâr.