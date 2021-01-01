Google, Rusya'nın kuzey kıyısında kalan ve artık bir Rus adası olarak kabul edilen Jeanette Adası’nı Google Earth'te siyah bir nokta olarak gösteriyor. Peki Google'ın bu tuhaf sansürünün ardında nasıl bir hikaye bulunuyor?

Google, Haritalar uygulaması ile kullanıcılara oldukça faydalı bir navigasyon hizmeti vermesinin yanı sıra Earth uygulamasıyla da kullanıcılara fiziksel olarak gitme imkanı bulamadıkları coğrafyaları keşfetme imkanı sağlıyor. Hatta Google Earth öylesine kapsamlı bir “Dünya” sunuyor ki, gerçekte keşfedilememiş pek çok detay, ilk kez Google Earth’te ortaya çıkarılabiliyor.

Bununla birlikte, Google Earth’ün gösterdiği kadar gizlediği detaylar da bulunuyor. Rusya kıyılarındaki “olaylı” bir ada olan Jeanette Adası da Google Earth’ün gizlediği detaylar arasında yer alıyor. Google Earth kullanıcıları, Jeanette Adası’nı uzaktan yalnızca siyah bir nokta olarak görüyorlar. Peki neden?

Jeanette Adası, Google Earth'te uzaktan siyah bir nokta gibi görünüyor

Aslına bakacak olursak Google’ın Jeanette Adası’nı neden gizlediğine dair resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak pek çok kişinin kabul ettiği tutarlı bir teori bulunuyor. Adanın hikayesine geçmeden önce coğraftasından bahsetmek gerekirse Jeanette Adası, yalnızca 3,3 kilometrekare yüz ölçümüne, zirve noktasında 351 metre yüksekliğe sahip olan, Rusya’nın kuzey kıyısında kalan küçük bir adadır.

Hem ABD hem de Rus İmparatorluğu, Jeanette Adası’nda hak iddia etti

Amerikan Donanması subayı ve kaşif George E. De Long, 1881 yılında gerçekleştirdiği bir keşif gezisi sırasında Jeanette Adası’nı bir tesadüf eseri keşfetti ve ABD Donanması, 1882 yılında adayı ABD toprağı ilan etti. Ancak 1910-1915 Rus İmparatorluk Arktik Okyanusu Hidrografik Seferini takiben Londra'daki Rus büyükelçisi, Jeanette Adası’nın diğer Arktik adaları gibi Rus İmparatorluğunun bir parçası olduğunu öne sürdü.

Jeanette Adası’nın gerçek kuşbakışı görünümü

Sonrasında kurulan Sovyetler Birliği de aynı şekilde Jeanette Adası’nın Rus toprağı olduğu yönündeki iddialarını sürdürdü. “Peki günümüzde adanın durumu nedir?” diye soracak olursanız; an itibarıyla Jeanette Adası, Rusya Federasyonu’na bağlı Sakha Cumhuriyeti'nin toprağı olarak kabul ediliyor ve adada bir Rus askeri üssü bulunuyor.

Ancak ada resmi olarak Rusya idaresinde bulunmasına rağmen bugün bile bazı ABD’liler adanın gerçekte bir ABD toprağı olduğu yönündeki iddialarını sürdürüyorlar. Google Earth ile ilgili teori de tam olarak bu bilinmezlikten kaynaklanıyor. Teoriye göre Google, adanın hangi ülkenin toprağı olduğuna yönelik tartışmalar devam ettiği için adayı siyah bir nokta olarak göstermeyi tercih ediyor.

Not: Google Earth'te Jeanette Adası’na yeterince yakınlaştığınızda yukarıdaki görselde olduğu gibi net bir ada "görüntüsü" ile karşılaşıyorsunuz. Ancak adanın kıyı şeridi dahi belli olmadığı ve alttan üstten kararma görüldüğü için bu görüntünün gerçekten de Jeanette Adası’na ait olmadığı anlaşılıyor.