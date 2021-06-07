Google'dan 'En Çirkin Dil' Arama Sonuçları Cevabı İçin Özür

Google arama motorunun "Hindistan'daki en çirkin dil" aramasına verdiği "Kannada" cevabı, Hindistan'ın gündemine oturdu. Bu dilin 40 milyon Hint tarafından konuşuluyor oluşu nedeniyle tepki çeken olay, Google'ın özür dileyip arama sonucunu kaldırmasıyla bastırıldı.

ABD merkezli teknoloji devi Google'ın arama motoru ile Hindistan arasında "Kannada" krizi çıktı. Hindistan'daki internet kullanıcılarının bir numaralı gündemi haline gelen konu, Google'da yapılan bir aramayla ilgiliydi. Öyle ki kullanıcılar, Google'a "ugliest language in India", yani "Hindistan'daki en çirkin dil" yazdıklarında Kannada ile cevabı ile karşılaşmışlardı. Kriz, Google'ın geri adım atmasıyla sonlandı.

Kannada, Hindistan'ın daha çok güneyinde konuşulan yerel dillerden bir tanesi. Ancak bu dili diğerlerinden farklı kılan şey, en az 40 milyon kişi tarafından kullanılıyor oluşuydu. Yani o bölgede bilinen dillerden biriydi. İşte bu dilin Google tarafından Hindistan'daki en çirkin dil olarak lanse edilmesi, kullanıcıların tepkisine yol açtı. Sosyal medyada akım başlayan Hint kullanıcılar, "#KannadaQueenOfAllLanguages" gibi etiketlerle milyonlarca paylaşım yaptılar.

İşte Google'ın krize neden olan sonuç sayfası

Bir Google sözcüsü, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Arama motorunun bazen şaşırtıcı sonuçlar verebildiğini söyleyen sözcü, bunun da o sonuçlardan bir tanesi olduğunu ve gerekli birimlere haber verildiğini, sonucun değiştirileceğini söyledi. Bu açıklamaya paralel olarak kaldırılan arama sonucunun yol açtığı yanlış anlaşılma için özür dileyen sözcü, arama sonucunun Google'ın fikrini göstermediğini belirtti.

Yaşanan olay, Hindistan'daki siyasilerin de gündemindeydi. Milletvekillerinden bakanlara kadar pek çok siyasi isim, konuyla ilgili paylaşımlar yaptılar. Hindistan'ın Karnataka eyaletinde Kültür Bakanı olarak görev yapan Arvind Limbavali tarafından yapılan açıklamalarda, Kannada dilinin en az 2.500 yıllık geçmişe sahip olan köklü bir dil olduğu, bunun ancak Google'ın bir girişimi neticesinde yaşanmış olduğunu ileri sürdü. Bazı siyasiler de Limbavali'nin düşüncesini desteklediler. Ancak konu, Google'ın hamleleriyle daha fazla uzamadı.