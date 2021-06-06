Dünyanın en büyük, en popüler ve en çok kullanılan tarayıcılarına sahip şirketler nihayet ortak bir çalışma yapacak. WECG adı verilen bu grup sayesinde, artık tarayıcılar ortak bir eklenti türünü kullanacak ve eklenti geliştiricilerine rahatlık sağlanacak.

Bir tarayıcıdan diğerine geçmenin en zor tarafı, eski tarayıcınızda olan eklentileri yenisine taşımaktır. Kimi zaman o eklenti yoktur, kimi zaman da çalışmaz. Bazı 3. parti yazılımlarla bunları çalıştırabilirsiniz ancak hatalara da göz yummanız gerekir.

İnternetin devleri, işte bu sorunu çözmek için bir araya geldi. Apple, Google, Microsoft ve Mozilla, ortak bir web eklenti sistemi oluşturmak için çalışmalara başladı. WebExtensions Community Group ya da kısaca WECG olarak adlandırılan bu topluluk umut vadediyor.

WECG’nin planları ne?

WECG, bütün internet tarayıcılarının hızlı, güvenli ve rahat kullanılabilir olmasını hedefliyor. Çoğu tarayıcı Chromium tabanlı olduğu için Google Chrome eklentilerini çalıştırırken Safari ve Mozilla için bu eklentilerin baştan yazılması ya da bunları çalıştırabilecek eklentiler üretilmesi gerekiyor. W3 sitesinde yapılan açıklamaya göre bu topluluğun içinde şu an Apple, Google, Microsoft ve Mozilla var. Ancak bütün tarayıcılara, eklenti geliştiricilerine ve ilgili kişilere kapılarının açık olduğunu belirtmiş durumdalar.

Bu topluluğun aslında 2 amacı bulunmakta. Bunlardan birincisi, eklentilerin daha kolay bir şekilde hazırlanıp bu eklentileri bütün tarayıcılarda zahmetsiz bir şekilde çalıştırabilmek. İkinci amaç ise tarayıcıların ortak dış hatlarını belirleyip bütün tarayıcıları daha hızlı, daha güvenli ve kötü niyetli kullanımlara karşı daha dayanıklı hale getirmek.

Bu konuda detaylı bir açıklama ve Github üzerinde tüzük hazırlayan WECG, bu şartları kabul edecek herkesin topluluğa katılabileceğini ve interneti daha iyi bir yer haline getirebileceğini söylüyor. Hazırlanan tüzüğe de buradan ulaşabilirsiniz.