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Google, Gemini Destekli Akıllı Ev Asistanı Home Speaker'ı Duyurdu: İşte Özellikleri

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Google, Gemini ile geliştirilen ses odaklı akıllı ev cihazı Home Speaker'ı resmen duyurdu.

Google, Gemini Destekli Akıllı Ev Asistanı Home Speaker'ı Duyurdu: İşte Özellikleri
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Yapay zekâ deyince akla gelen ilk firma şüphesiz Google’dır. Firmanın Gemini modelleri dünyanın dört bir yanında kullanıcılar tarafından büyük ilgi görüyor. Şirket aynı zamanda Gemini’ı ürünlerine de entegre ediyordu. Bunlardan biri de yeni tanıtılan Home Speaker oldu.

Google Home Speaker, Gemini için özel olarak geliştirdiği ilk ses cihazı olmayı başarıyor. Firma, bu cihaz ile akıllı ev ekosistemini bir üst seviyeye taşımayı amaçlıyor. Ses odaklı cihaz, şirketin yapay zeka asistanı Gemini for Home için sıfırdan inşa edildi.

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Google, Gemini Destekli Akıllı Ev Asistanı Home Speaker'ı Duyurdu: İşte Özellikleri
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Gemini desteğiyle evinizde yardımcınız olacak

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Yeni Google Home Speaker, kullanıcıların asistanla iletişim kurarken belirli kalıplara veya katı komut cümlelerine bağlı kalma zorunluluğunu tamamen ortadan kaldırıyor. Gelişmiş doğal dil anlama ve akıl yürütme yeteneklerine sahip olan Gemini for Home sayesinde cihaz, insanların günlük konuşma tarzına uyum sağlayabiliyor, ev ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Kullanıcılar yeni cihaz ile "Baş ucumdaki lamba hariç evdeki tüm ışıkları kapat" gibi karmaşık taleplerde bulunabiliyor.

Bunun yanı sıra cihaz, tek seferde birden fazla komut alabilme özelliğine sahip. Örneğin mutfak ışıklarını kısmasını, dinlendirici bir müzik açmasını ve aynı anda 20 dakikalık bir zamanlayıcı ayarlamasını tek bir cümleyle istediğinizde Gemini tüm bunları sırayla gerçekleştirebiliyor. Konuşma esnasında kendinizi düzeltmeniz durumunda da asistan durumu kavrayabiliyor.

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Donanım tarafında da dikkat çekici geliştirmeler barındıran Google Home Speaker, bulunduğu odanın neresinde olursanız olun net bir deneyim sunabilen dengeli bir 360 derece ses çıkışına sahip. Gelişmiş mikrofon işleme teknolojisi, ortamın akustik koşullarına uyum sağlayarak yapay zekanın sizi çok daha rahat duymasını ve anlamasını sağlıyor. Google TV ile olan tam entegrasyon sayesinde de kullanıcılar Home Speaker’ı âdeta bir mini bir ev sineması sistemi olarak kullanabiliyorlar.

Google’ın yeni akıllı ev cihazı Home Speaker, içlerinde Türkiye’nin olamdığı belli ülkelerde ön siparişe açıldı. Cihaz, 4 farklı renk seçeneğiyle 99,99 dolarlık fiyat ile 25 Haziran’da satışa çıkacak.

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