Google'ın sizin belirlediğiniz süreden sonra uygulamalara erişiminizi kesen Dijital Denge uygulaması, Android Q cihazlarındaki Chrome'a geliyor.

Dijital Denge uygulaması şu anda sadece yine Google’a ait olan Pixel telefonlarda mevcut. Bu uygulama, telefonunuzdaki diğer uygulamalara kullanma limiti koymanızı sağlıyor. Bu da limitinizi doldurduğunuz zaman o uygulamaları kullanmanızı engelliyor. Uygulama Google Chrome ile birlikte Android Q cihazlara da geliyor.





Uygulama Android Q cihazlara geldiğinde, Ayarlar>Gizlilik sekmesi içerisinde ‘Dijital Denge’ye bağlan’ şeklinde yeni bir seçenek belirecek. Seçenek aktifleştirildiğinde, Chrome’un kronometre niteliğinde yeni özelliği devreye girerek gezindiğiniz siteleri ve o sitelerde ne kadar vakit geçirdiğinizi gösterecek.

Belirlediğiniz süre dolduğunda yukarıdaki gibi bir uyarıyla siteye olan erişiminiz sonlanacak.

Çoğu zaman YouTube veya Instagram gibi uygulamalarda ‘Şuna da bir bakıvereyim’ düşüncesi ile kullanıcılar gereğinden fazla vakit harcayabiliyor. Buna engel olmak isteyen kullanıcılar için bu uygulama biçilmiş kaftan niteliğinde.