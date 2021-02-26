Google'ın Bir Katlanabilir Telefon Geliştirdiği Söyleniyor

Google'ın katlanabilir ekranlı bir akıllı telefon üzerinde çalıştığını öne sürüldü. Bu açıklamayla 2020 yılının sonunda gündeme gelen ancak unutulan iddia, biraz daha gündeme gelmiş oldu. Telefonun çıkış tarihi ile ilgili net bir şey olmasa da Jon Prosser, bu cihazın 2021 sonu ya da 2022 başında duyurulabileceğini söylüyor.

Akıllı telefon sektörünün önemli sızıntı kaynaklarından bir tanesi olan Jon Prosser, Twitter'dan çok konuşulacak bir paylaşım yaptı. Prosser'ın yaptığı açıklamaya göre ABD merkezli teknoloji devi Google, yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Yine Pixel markasıyla piyasaya sürülecek bu akıllı telefonun en büyük özelliği ise katlanabilir ekrana sahip olması.

Aslına bakacak olursak bu iddia, 2020'nin son günlerinde ekran paneli endüstirinden analist Ross Young tarafından da dile getirilmişti. 2021 yılının ikinci yarısını işaret eden Young, neredeyse her teknoloji şirketinin bir katlanabilir ekranlı telefon duyuracağını söyleyip, Google'ı da bu şirketler arasına dahil etmişti. Jon Prosser'ın yaptığı açıklamalarla bu iddia, biraz daha gündeme gelmiş oldu.

Google'ın katlanabilir ekranlı telefonu için henüz bir takvim yok

Google, katlanabilir ekranlı telefonuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı. Ayrıca telefonun çıkış tarihi de şu an için muamma. Kendi tahminlerinden bahseden Prosser, telefonun 2021 yılının sonunda veya 2022'nin başında duyurulabileceğini ifade ediyor. Bu açıklamanın Ross Young'ın açıklamalarıyla da tutarlı olduğunu söyleyebiliriz.

Jon Prosser'ın Twitter'dan yaptığı paylaşım, Ross Young'ın dikkatinden de kaçmadı. Aralık ayında yaptığı paylaşımın ekran görüntüsünü kullanarak Prosser'a yanıt veren Young, bunu iki ay önce duyurduğunu hatırlattı. Bu iddialar, Google'ın önümüzdeki birkaç ay boyunca katlanabilir ekranlı telefonuyla haberlerimize konu olacağının açık bir göstergesi...