Google'ın Silikon Vadisi'ndeki benzersiz kampüsünde yer alan Googleplex adlı bir merkez binası bulunuyor. Sunduğu imkânlarla birçok kişinin hayallerini süsleyen bu kampüs, birçok detayı da içerisinde barındırıyor. İşte Google merkez binasıyla ilgili enteresan detaylar.

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Google, dünyada çalışılabilecek en iyi şirketlerden biri. Teknoloji devinin çalışanlarına sunduğu imkanlar birçok kişinin hayalini süslüyor. Üstelik bunların yanında Google'da çalışmanın bir başka cezbedici özelliği de Kaliforniya'da bulunan Google merkez binası. Googleplex adı verilen bu bölge, milyonlarca insanın çalışma hayali kurduğu devasa bir kampüsten oluşuyor.

Kaliforniya eyaletindeki Mountain View şehrinde bulunan Google merkez binası, tam da bir teknoloji devine yakışacak birçok detayı da içerisinde barındırıyor. Biz de bu içeriğimizde duyduğunuzda keşke Google'da çalışsam diyeceğiniz Google ana binasıyla ilgili enteresan detaylardan bahsedeceğiz. İşte Google merkez binası ile ilgili yok artık dedirten detaylar:

Google'ın merkez binasıyla ilgili detaylar:

Kampüs içerisinde her yere dağılmış bisikletler

Ana kampüsteki dev T-Rex heykeli

Ödüllü kafeteryalar

Android sürümlerini temsil eden maskotlar

Google Bahçesi

Canlı Google aramalarını gösteren ekran

Çim biçmek için keçiler

Şekerleme kapsülleri

Ofis çalışanlarını merdiven inme derdinden kurtaran kaydıraklar

Kampüs içerisinde her yere dağılmış yüzlerce bisiklet

Google, çevreyi korumaya inanan bir şirket; en azından toplum önünde çizdiği imaj bu şekilde. Bu nedenle teknoloji devi, kampüs içerisinde çalışanların kullanımı için yüzlerce bisiklete sahip. Çalışanlar bu bisikletlerle kampüs içerisinde veya evlerine ulaşım sağlayabiliyorlar.

Ana kampüsteki dev T-Rex heykeli

Google ana kampüsüne girdiğinizde sizi dev bir T-Rex heykeli karşılıyor. İyi korunmuş korunmuş T-Rex fosillerinden modellendiği söylenen bu heykel, son derece gerçekçi görünüyor ve kampüse farklı bir hava katıyor.

Ödüllü kafeteryalar

Googleplex, çalışanların memnuniyetini en yüksek düzeyde tutmak için tasarlanmış bir kampüs. Bu nedenle kampüs içerisinde dünyaca ünlü ve ödüllü kafeterya ve yemekhaneler bulunuyor. Bu kafeteryalarda müşterilerin tercihleri ve sağlık faktörleri göz önünde bulundurularak popüler mutfaklara ait yiyecekler sunuluyor.

Android sürümlerini temsil eden maskotlar

Google merkez binasının bahçe alanı, Android severler için birçok ilginç detaya sahip ve bunlardan biri de Android maskotları. KitKat, Lollipop, Marshmallow gibi tatlı ve şekerleme adlarına dayanan Android sürümlerini temsil eden bu maskotlar, özellikle ziyaretçiler tarafından büyük ilgi görüyor.

Google Bahçesi

Google'ın çevreci bir şirket olduğunu daha önce söylemiştik. Bu doğrultuda Google ana binasında organik meyve ve sebzelerin yetiştirildiği, Google Bahçesi adı verilen bir yer bulunuyor. Google'ın bu girişimi, dünyanın dört bir yanından gıda üreticilerini kampüste çeşitli bitki ve sebze yetiştirme yöntemlerini ve kalitesini iyileştirmeye davet ediyor. Ayrıca üretilen bu organik ürünler, Google kafeteryalarında da kullanılıyor.

Canlı Google aramalarını gösteren ekran

Bahçe alanından çıkıp Googleplex'in ana lobisine doğru ilerlediğinizde, kullanıcıların Google Arama'da yaptığı son aramaları gösteren dev bir ekran sizi karşılayacak. Bu ekran tamamen canlı verilerden oluştuğu için son derece hızlı akıyor. Yapılan aramaların çoğununsa insanların gündelik hayatta aradığı genel terimlerle ilgili olduğu görülebilir.

Çim biçmek için keçiler

Google, kampüste çim biçme makineleri yerine keçileri kullanıyor. İlk kez 2009 yılında bir keçi işe alma ilanı veren şirket, bunun çok daha çevreci bir yöntem olduğuna inanıyor. Ayrıca bu sayede şirket, insanların gözündeki puanını da artırıyor.

Şekerleme kapsülleri

Googleplex'te yoğun çalışma dönemlerinde bunalan çalışanlar için şekerleme kapsülleri yer alıyor. Her katta bulunan bu Pac-Man benzeri kapsüller, önceden ayarlanmış uyku döngüleriyle çalışanların kısa sürede enerjilerini toplayıp işe dönmelerine yardımcı oluyor.

Ofis çalışanlarını merdiven inme derdinden kurtaran kaydıraklar

Google'ın ana merkez binasında ve diğer bölgelerdeki farklı kampüslerinde onlarca kaydırak bulunuyor. İlk bakışta kulağa tuhaf gelse de kaydıraklar, çalışanların kat inip çıkarken birkaç saniyeliğine de olsa stresten uzaklaşıp eğlenmesine yardımcı oluyor. Bu ve buna benzer birçok şey aslında Google'ın tam çalışan memnuniyeti politikasını yansıtıyor.