Google Pixel 10 için hazırlanan bir konsept tasarım, akıllı telefon dünyasında bir trend değişikliği yaşanabileceğini düşündürüyor. Bu konsepte göre kamera kurulumları, daha önce görmediğimiz bir şekilde tasarlanabilir.

ABD merkezli teknoloji devi Google'ın 2025 yılında piyasaya süreceği Pixel 10 serisi akıllı telefonlar için bir konsept tasarım oluşturuldu. Bağımsız sanatçılar tarafından oluşturulan konsept tasarım, akıllı telefon sektöründeki önemli bir trendin değişebileceğini düşündürüyor.

4RMD tarafından oluşturulan konsept tasarım, herhangi bir somut gelişmeye dayanmıyor. Yani Google Pixel 10 serisinde az sonra göreceğiniz değişimler hiçbir zaman yaşanmayabilir. Ancak bu tür bir tasarım değişikliği, akıllı telefon deneyimini tamamıyla değiştirebilir gibi görünüyor.

İşte Google Pixel 10 için oluşturulan konsept tasarım:

Son dönemlerde piyasaya sürülen akıllı telefonların neredeyse tamamı, birkaç kamera düzeni tercih ediyor. Bunlardan biri, sensörlerin sol üst tarafa yerleştirilmesi. Bir diğer trend ise üst orta kısımda, genelde dairesel olan tasarımlar. Google ise tüm sensörleri üst orta kısma yatay olarak yerleştiriyor. İşte 4RMD'nin fikrine göre yeni trend, dikey kamera kurulumunun üst orta kısma dikey olarak yerleştirilmesi olabilir.

Haberimizin başında da belirtmiş olduğumuz gibi bu konsept tasarım, hiçbir somut delile dayanmıyor. Ancak teknoloji şirketlerinin böyle bir tasarım dili kullanmamaları için de herhangi bir neden yok. Neler yaşanacağını görmek için bir süre daha beklememiz gerekecek.

Google Pixel 10 için oluşturulan konsept tasarım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz: