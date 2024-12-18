Apple'ın iPhone 17 serisinde büyük bir tasarım değişikliği yapacağı konuşuluyor. Eğer iddialar gerçek ise iPhone 17 serisi, muhtemelen böyle görünecek. İşte iPhone 17 Pro Max için hazırlanan gerçekçi konsept tasarım...

ABD merkezli teknoloji devi Apple, son dönemlerde ilginç bir iddia ile gündemde. Gelen bilgilere göre Apple, iPhone 17 ailesinde çok büyük bir tasarım değişikliğine gidecek. İddialara göre 2019 yılında hayatımıza giren kamera çerçevesi, iPhone 17 ailesi ile tarih olacak. Şirket, Google Pixel telefonlarda gördüğümüz yatay kamera düzeni kullanmaya başlayacak.

Peki bu tasarım değişikliği, iPhone 17 serisinin nasıl görünmesine neden olacak? İşte bu sorunun cevabı, bir YouTube kanalı tarafından yanıtlandı. iPhone 17 Pro Max için gerçekçi konsept tasarım oluşturan kanal, böylelikle telefonların nasıl görüneceğini gün yüzüne çıkartmış oldu.

İşte iPhone 17 Pro Max için oluşturulan konsept tasarım:

Yukarıdaki fotoğrafta da görebileceğiniz üzere eğer söz konusu iddialar gerçek ise iPhone 17 Pro Max, iki parçalı bir arka tasarıma sahip olacak. Alt kısım, Apple logosuna ev sahipliği yapmaya devam edecek. Üst kısımda ise telefonu soldan sağa neredeyse tamamen kaplayan bir çerçeve ile bu çerçevenin içinde yatay olarak yerleştirilmiş kameralar bizleri bekliyor olacak.

Eylül 2025'te piyasaya sürülmesini beklediğimiz iPhone 17 Pro Max, A18 Pro işlemci ile desteklenecek. Daha gelişmiş Apple Intelligence özellikleri için 12 GB RAM ile donatılması muhtemel olan telefon, üç adet 48 MP'lik kameraya ev sahipliği yapacak.

Peki siz bu tasarım hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın...