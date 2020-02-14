Google Pixel 5 XL’ye Ait Olabilecek Bir Görüntü Ortaya Çıktı

Google’ın beklenen yeni amiral gemisi Pixel 5 XL’nin piyasaya sürülmesine yaklaşık 8 ay var ancak bugün cihaza ait bir görüntü yayınlandı. Ekim ayında Google tarafından yapılacak etkinlik sırasında açıklanması gereken Pixel 5 XL’nin tanıtımın hemen ardından mağazalarda satışa sunulması bekleniyor.

Cihazla ilgili yeni görselin, resmi olarak Pixel 5 XL sızıntı sezonunun başlangıcını işaret ettiği yorumları yapılıyor ve görünüşe göre Android hayranları artık dört gözle bekleyecekleri çok heyecan verici bir telefona sahip.

Google’ın, telefonlarını hiç bir zaman gizli tutamadığı artık herkesin bildiği bir gerçek ve bu durum, şu ana kadar yalnızca tüm Pixel cihazlarını değil, onlardan önce gelen Nexus cihazlarını da içeriyor. Pixel 3 ve 4'te Google, bilindiği gibi tanıtımdan önce pek çok açık vermişti. Bunun nedeni, Google'ın telefonu piyasaya sürmeden önce telefonun tasarımını doğrulamasıydı.

İddialara göre yeni cihazın Pixel 4 ile hemen hemen aynı yapıya sahip olacağı söyleniyor. Arka panelin üç adet kamera sensörüne sahip U harfi şeklinde bir modülle donatıldığı görülen cihazı merakla bekleyen kullanıcıların yorumlarının olumlu olduğunu ekleyelim. Google, bu anlamda beklentileri daha şimdiden karşılamışa benziyor.

Kullanıcılardan alınacak geri bildirimler firma için önem arz ediyor:

Google’ın muhtemelen kullanıcıların yanı sıra medyadan gelen geri bildirimleri de dikkate alarak bir sonraki cihaza ultra geniş açılı bir kamera dâhil edeceği de konuşulanlar arasında. Diğer cihazlarda var olan bazı imza tasarım öğeleri, Pixel 5 XL’de de olacak ancak yine de kaynaklar ön tasarımın henüz tamamlanmadığı gerçeğini vurgulamaktan da çekinmiyor.

Bugün ortaya çıkan bu tasarım, Google'ın bir sonraki Pixel akıllı telefonu adına düşünülen üç prototipten biri için 3D CAD sunumlarına dayanıyor. Diğer ikisinin geçen yılki amiral gemisi telefonları veya Pixel 4 ile uyumlu olarak dikdörtgen bir kamera içerdiği de bildirilenler arasında. Bilmeyenler için burada bir hatırlatma yapmamızda yarar var; Google, her yıl 3 prototip geliştiriyor ve ardından tasarımlardan birini sonuçlandırıyor. Önümüzdeki günlerde firma tarafından yapılacak açıklamaları size aktarmaya devam edeceğiz.