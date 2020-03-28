ABD'de Google Play’in Mart Ayındaki En Popüler Uygulamaları

Bugünkü haberimizde mart ayı boyunca Google Play’de popüler olan uygulamaları listeleyeceğiz App Annie tarafından hazırlanan listede, koronavirüsün etkileri net bir şekilde gözüküyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi (Covid-19) milyonlarca insanın evine kapanmasına neden oldu. Evine kapanan insanlar da zaman geçirmek için film, dizi, oyun gibi eğlence araçlarına yöneliyor. Bugün sizlere, boş zamanlarını doldurmak isteyen Android kullanıcılarının telefonlarına indirdikleri en çok beğenilen uygulamalara göz atacağız.

27 Şubat’tan itibaren ABD genelinde Play Store’da en iyi ücretsiz ve ücretli uygulamaları derleyen App Annie, koronavirüs döneminin en popüler uygulamalarını listeledi. Hazırlanan bu listede oyunların hariç tutulduğunu bildirelim. Hazırsanız listemize başlayalım:

En İyi 10 Ücretsiz Uygulama

Zoom

TikTok

News Break

SmartNews

Google Classroom

WhatsApp

Hangouts Meet

Messenger

Microsoft Teams

Instagram

En İyi 10 Ücretli Uygulama

XtraMath

DroidCamX Wireless Webcam Pro

Scanner Radio Pro - Fire and Police Scanner

The Wonder Weeks vs 9

Tiny Scanner Pro: PDF Doc Scan

Navigation Pro: Google Maps Navi on Samsung Watch

Plague Inc: Scenario Creator

FL Studio Mobile

Video & TV Cast | Ultimate Edition

Torque Pro (OBD 2 & Car)

En Çok Kar Ettiren 10 Uygulama

Disney+

Google One

Pandora

Tinder

Twitch

HBO Now

BIGO LIVE

Facebook

Tango

Bumble

Koronavirüsün ortaya çıkması insanların daha fazla eğlence uygulamalarına yönelmesini sağladı. Bunlar dışında düzenli haber akışına ulaşmak isteyen kişiler, Google Play’de genel olarak bu tarz ihtiyaçlarını gideren uygulamaları indirdiler. Elbette bu durum bazı uygulamaların popülerliğinin düşmesine neden oluyor. Evlerinden dışarı çıkmayan insanlar Spotify, YouTube Music gibi uygulamaları daha az indirmeye başladılar.