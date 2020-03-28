ABD'de Google Play’in Mart Ayındaki En Popüler Uygulamaları

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi (Covid-19) milyonlarca insanın evine kapanmasına neden oldu. Evine kapanan insanlar da zaman geçirmek için film, dizi, oyun gibi eğlence araçlarına yöneliyor. Bugün sizlere, boş zamanlarını doldurmak isteyen Android kullanıcılarının telefonlarına indirdikleri en çok beğenilen uygulamalara göz atacağız.
27 Şubat’tan itibaren ABD genelinde Play Store’da en iyi ücretsiz ve ücretli uygulamaları derleyen App Annie, koronavirüs döneminin en popüler uygulamalarını listeledi. Hazırlanan bu listede oyunların hariç tutulduğunu bildirelim. Hazırsanız listemize başlayalım:
En İyi 10 Ücretsiz Uygulama
- Zoom
- TikTok
- News Break
- SmartNews
- Google Classroom
- Hangouts Meet
- Messenger
- Microsoft Teams
En İyi 10 Ücretli Uygulama
- XtraMath
- DroidCamX Wireless Webcam Pro
- Scanner Radio Pro - Fire and Police Scanner
- The Wonder Weeks vs 9
- Tiny Scanner Pro: PDF Doc Scan
- Navigation Pro: Google Maps Navi on Samsung Watch
- Plague Inc: Scenario Creator
- FL Studio Mobile
- Video & TV Cast | Ultimate Edition
- Torque Pro (OBD 2 & Car)
En Çok Kar Ettiren 10 Uygulama
- Disney+
- Google One
- Pandora
- Tinder
- Twitch
- HBO Now
- BIGO LIVE
- Tango
- Bumble
Koronavirüsün ortaya çıkması insanların daha fazla eğlence uygulamalarına yönelmesini sağladı. Bunlar dışında düzenli haber akışına ulaşmak isteyen kişiler, Google Play’de genel olarak bu tarz ihtiyaçlarını gideren uygulamaları indirdiler. Elbette bu durum bazı uygulamaların popülerliğinin düşmesine neden oluyor. Evlerinden dışarı çıkmayan insanlar Spotify, YouTube Music gibi uygulamaları daha az indirmeye başladılar.