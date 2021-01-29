Şu anda yalnızca 4 ülkede Play Store'da kumar uygulamalarına izin veren Google, mart ayında listesi 19 ülkeye çıkaracak. Yine de her isteyen geliştirici kumar uygulamalarını yayınlayamayacak.

İçinden çeşitli ödüllerin çıktığı “ganimet kutuları” ve kumar uygulamaları, daima tartışmalı bir konu olmuştur. Google, birkaç ülke dışında kumar uygulamalarını Play Store’dan kesin olarak yasaklayarak bu tartışmalara hiç girmeden somut bir çözüm sunmayı amaçlamıştı. Ancak Google, bu “yasağı” bazı ülkelerde kaldırmayı planlıyor.

Şu ana kadar Google, yalnızca Brezilya, Fransa, İrlanda ve İngiltere’de kumar uygulamalarına izin veriyordu. Mart ayı itibarıyla ise bu listeye 15 yeni ülke daha eklenecek. Yine de Google’ın kumar uygulamalarını daha fazla ülkede kullanıma sunuyor olması, bu konudaki katı kısıtlamalarını gevşeteceği anlamına gelmiyor.

Mart ayı itibarıyla Google Play Store’dan kumar uygulamalarına erişebilecek ülkeler

Avustralya

Belçika

Kanada

Kolombiya

Danimarka

Finlandiya

Almanya

Japonya

Meksika

Yeni Zelanda

Norveç

Romanya

İspanya

İsveç

ABD

Herhangi bir kumar uygulamasının geliştiricisi, yukarıdaki ülkelerden birinde ikamet ediyor olsa bile Google, uygulamalarını yayınlamaları için genel bir onay sunmuyor. Geliştiricilerin ülkeden ülkeye (ABD için eyaletten eyalete) değişen yasal gereklilikleri tamamlamaları ve Google’a belgelerini sunmaları gerekiyor.

Geliştiriciler tüm bu aşamaları geçseler ve Google’dan yayın için onay alsalar bile söz konusu kumar uygulaması Google Play Store’da herkes için değil yalnızca yayınlandığı ülkedeki kullanıcılar tarafından görüntülenebilecek. Ayrıca reşit olmayan kullanıcıların bu uygulamalara erişimini engellemek için “Yalnızca Yetişkinler” etiketi de bulunacak.

Kumar uygulamaları büyük “kayıplara” neden olabildiğinden katı gereksinimleri zorunlu kılmaktadır. Bununla birlikte Android işletim sisteminin açık kaynaklı yapısı, kumar uygulamalarının 3. parti uygulama olarak yüklenebilmesini mümkün kılıyor. Dolayısı ile uygulamaların Play Store’da bulunup bulunmaması teknik olarak erişim kolaylığından fazlası değil.