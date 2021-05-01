Google, Play Store'da bulunan ve kullanıcıları yanıtlarak indirme sağlayan uygulamalar ile mücadele etmek için yeni bir politika yayınladı. Yeni politika ile uygulamaların yanıltıcı isim, uygulama ikonu gibi öğeler kullanmasının önüne geçilecek.

Google, milyonlarca Android kullanıcısı tarafından kullanılan Play Store'da kullanıcıları mağdur edebilecek yanıltıcı içerikler ile mücadelede önemli bir adım attı. Uygulamaların isimleri ve görselleri noktasında yanıltıcı bulunabilecek içeriklere yer verilmemesi için yeni bir politika yayınlayan Google, bu sayede daha güvenilir bir çevrimiçi mağaza hizmeti sunmayı hedefliyor.

Yayınlanan politikayla uygulamaya konulacak olan kararlar, Google tarafından detaylıca ve örneklerle anlatılmış durumda. Kararlara uymayan uygulamalar platformda indirmeye sunulmayacak, yanıltıcı tüm ifadeler platformdan tamamen kaldırılacak.

Yeni politika temelde 3 kural üzerinde şekillenmiş durumda:

Google'ın yeni geliştirici politikasının üzerinde durduğu 3 farklı kural mevcut. Bunlardan ilki uygulama isimlerinin 30 karakterden uzun olmaması. Aynı zamanda uygulama isimlerinde 'top, free, download' gibi uygulama ile doğrudan ilgisi olmayan, kullanıcıları yanıltarak daha fazla indirme almayı hedefleyen ifadeler kullanılamayacak. Son olarak da uygulama ikonlarında '2020'nin en çok indirileni' ya da '2021'in en sevilen oyunu' gibi yanıltıcı ifadelerin yer almasına izin verilmeyecek.

Google'ın yeni politikasında yalnızca uygulamanın adı ve ikonu değil, Play Store'da bulunan uygulama içi görüntüleri de denetlenecek. Uygulamayı doğru şekilde yansıtmayan, yeterli bilgi sağlamayan ve yine 'top, free, download, best' gibi ifadeler içeren görüntüler ve videolara yer verilmesine izin verilmeyecek. Google'ın Play Store'u daha güvenli bir mağaza haline getirmek için geliştirdiği bu yeni politikası, 2021'in ikinci yarısından itibaren uygulamaya konacak.