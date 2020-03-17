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  • Google, Snapseed'i 2018'den Bu Yana İlk Kez Güncelledi

Fotoğraf Düzenleme Uygulaması Snapseed, 2018’den Beri İlk Güncellemesini Aldı

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Google’ın fotoğraf düzenleme uygulaması Snapseed uzun zamandır güncelleme almıyor. Google’ın ileri dönemlerde fişini çekeceği düşünülen Snapseed, yeni bir güncelleme aldı. Güncelleme sonrasında açıklama yapan Google, Snapseed üzerinde çalışmaya devam ettiklerini açıkladı.

Google, başarısız olduğu hizmetlerinin fişini çekmek konusunda diğer şirketlerden daha cesur olabilir. Teknoloji devi bu zamana kadar başarısız olan sosyal medya platformu Google+ gibi sayısız uygulamasının fişini çekti. 

2018 yılından beri güncelleme almayan Snapseed uygulamasının kaderinin de Google+ gibi olacağı düşünülüyordu. Ancak geçtiğimiz günlerde yayınlanan yeni bir güncelleme, uygulama kullanıcılarının yüzünü güldürdü. 

Kullanıcılar Snapseed’in güncellemesi ile beraber karanlık mod desteğinin gelmiş olabileceğini düşünüyorlardı. Ancak Google, bu güncellemede sadece uygulamanın bazı hatalarını gidermekle yetindi. 

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Snapseed’in geçtiğimiz yıldan beri takip eden Android Police editörleri, uygulamanın geleceğini Google’a sordular. Google’dan yapılan açıklamada, 2019’dan bu yana fotoğraf düzenleme uygulaması için çalışmalar yapıldığı söylendi. Google’dan yapılan açıklamada Snapseed’e RAW desteği eklemek ve yeni cihazlarla uyumlu hale getirmek gibi çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Snapseed’in yayınlanan yeni güncellemesini yüklemek için Play Store’u kullanabilirsiniz. Eğer güncelleme sizin cihazınız için yayınlanmamışsa buradaki bağlantıdan APK indirerek telefonunuza yükleyebilirsiniz. 

Kaynak : https://www.androidpolice.com/2020/03/17/snapseed-alive-first-update-since-2018/
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