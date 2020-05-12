Google Stadia, NBA 2K20’nin Fiyatını Yanlışlıkla %94 Düşürdü

Bulut oyun platformu Google Stadia, normal şartlarda %67’lik indirimle satılması gereken NBA 2K20’nin fiyatını %94 oranında düşürdü. Oyun, birçok kullanıcı tarafından epey ucuza satın alındı.

Google’ın bulut oyun sistemi Stadia, bugünlerde hem Pro hem de normal üyelerine birçok indirim sunuyor. Stadia’nın sunduğu büyük indirimler birçok ülke için hâlâ devam ediyor olsa da görünüşe göre Stadia, indirimlerde büyük bir hata yaptı.

Duncan isimli bir Twitter kullanıcısı tarafından yapılan paylaşıma göre Google Stadia, NBA 2K20 oyununun fiyatını olması gerekenden daha fazla indirdi. Normal şartlarda diğer ülkelerde %67’lik indirimle satın alınabilen NBA 2K20, Birleşik Krallık kullanıcıları tarafından neredeyse bedavaya alındı.

NBA 2K20, %94'lük indirimle satın alındı:

Yapılan paylaşıma göre Birleşik Krallık’taki Google Stadia kullanıcıları, NBA 2K20’yi %94’lük indirimle satın aldı. Yani kullanıcılar, Birleşik Krallık’ta normalde 39,99 sterline satılan NBA 2K20’ye yalnızca 2,40 sterlin ödeyerek sahip oldular. Üstelik diğer tweet'lere göre bu hata yalnızca Birleşik Krallık’ta da yapılmamıştı.

9to5Google’dan Dylan Roussel’a göre aynı hata Fransa’daki kullanıcılara da yansımıştı. Roussel, Fransa’da 49,99 euroya satılan NBA 2K20’nin yalnızca 3 euroya satın alınabildiğini söyledi. Fransa’da görülen indirim oranı Birleşik Krallık’takiyle karşılaştırıldığında ortaya yine aynı sonuç olan %94’lük indirim çıktı.

Google Stadia tarafından yapılacak indirimlere dair paylaşılan blog yazısındaysa NBA 2K20’nin yalnızca %67’lik indirime sahip olacağı belirtiliyordu. Dolayısıyla Stadia’nın bu noktada bir hata yapmış olduğu da kanıtlanmış oldu. Hatadan yararlanarak oyunu satın alan kullanıcıların ilerleyen günlerde nelerle karşılaşacağı şu an için bilinmiyor.

Google Stadia’nın NBA 2K20’nin indirim oranında yapmış olduğu hatadan birçok kullanıcı faydalandı ve oyuna oldukça ucuz bir fiyata sahip oldu fakat Stadia bu indirimi yanlışlıkla yaptıysa şirketin kullanıcılara para iadesi yapıp işlemleri iptal etmesi muhtemel diyebiliriz.