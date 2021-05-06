Google, tabletler için geliştirdiği yeni hizmeti "Entertainment Space"i duyurdu. Kullanıcıların eğlenecekleri hizmetleri bir araya toplayan hizmet, yıl sonuna doğru popüler tablet markalarında kullanılabilir olacak. Google'a göre bu hizmet, bir zorunluluk olarak ortaya çıktı.

ABD merkezli teknoloji devi Google, bugün tabletlerde kullanılabilecek yeni bir hizmet olan "Entertainment Space"i duyurdu. Geçtiğimiz yıl yine tabletler için duyurulan "Kids Space" isimli özelliğinin gelişmiş bir versiyonu olan ve Türkiye'ye geldiğinde muhtemelen "Eğlence Merkezi" olarak isimlendirilecek hizmet, kullanıcıların yalnızca eğlenmesini sağlayan farklı içeriklerin bir araya getirilmesini sağlayacak.

Entertainment Space hizmetine giren bir kullanıcı, favorilerine eklediği dizi ve filmleri, kitapları ve hatta oyunları bile çatı altında görüntüleyebiliyor. Böylelikle kullanıcılar, uygulamalar arasında gezinmek zorunda bırakılmamış oluyorlar. Üstelik Google, bu hizmette birden çok profil oluşturma imkanının olduğunu, bu sayede kullanıcıların birbirlerinin hayatlarına karışmamış olacaklarını ifade ediyor.

Google'ın Eğlence Merkezi böyle görünüyor

Eğlence Merkezi, kullanıcıların Google üzerinden kiraladıkları film ve kitaplara kolaylıkla ulaşabilmesini sağlıyor. Ayrıca YouTube, Twitch ve Hulu TV gibi platformlarda izlenen içerikler yarıda bırakılırsa, bir sonraki gelişinizde bu yarıda bıraktığınız içeriğe doğrudan ulaşabileceksiniz. Öte yandan, oynanan oyunlara benzer yapımlar da Eğlence Merkezi üzerinden kullanıcılara tavsiye edilecek.

Google Ürün Yöneticisi James Bender tarafından yapılan açıklamalarda, Eğlence Merkezi özelliğinin bir zorunluluk olarak ortaya çıktığını söylüyor. Geçtiğimiz 1 yıllık süreçte dünya genelinde tablet kullanan kişi sayısının yüzde 30 arttığını ifade eden Bender, kullanıcılara daha iyi bir deneyim sunabilmek için böyle bir hizmet geliştirdiklerini belirtiyor.

Entertainment Space'i hazırladığı bir blog gönderisinde duyuran Google, bu hizmetin ne zaman kullanıma sunulacağını da açıkladı. Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre tabletler için geliştirilen yeni hizmet, yakın bir gelecekte bazı markalara ait tablet modellerinde kısıtlı bir kullanıcı kitlesinin beğenisine sunulacak. Yılın son dönemlerine geldiğimizde ise dünyanın dört bir yanındaki tablet kullanıcıları, bu hizmete Lenovo ve Sharp gibi bilindik tablet markalarında ulaşabilecekler.