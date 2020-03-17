Google Translate’in ilk olarak ocak ayında demo olarak yayınladığı yapay zekâ destekli mobil uygulama Live Transcribe, Android kullanıcılarına 8 dil desteğiyle sunuluyor. Bu özellik, konuşulan kelimeleri tek bir dilde kaydetmenize ve bunları herhangi bir gecikme olmaksızın telefonunuzda çevrilmiş metne dönüştürmenize olanak tanıyor.

Google Translate, bir görüşmenin sürekli ve gerçek zamanlı çevirisini sağlayan Live Transcribe uygulamasını kısa süre önce Android kullanıcılarının hizmetine sundu. Transcribe, önümüzdeki günlerde 8 dil için destek sunmaya başlayacak. Bu diller arasında İngilizce, Fransızca, Almanca, Hintçe, Portekizce, Rusça, İspanyolca ve Tayca var.

Gördüğümüz üzere söz konusu diller arasında Türkçe bulunmuyor. İlerleyen dönemlerde dilimizin seçeneklere ekleneceğine dair bir bilgi henüz yok. Google Translate, yapay zekâ destekli Live Transcribe ile birlikte zaman sınırı olmaksızın dersleri ve konferansları tercüme edebilecel. Uygulama, konuşulan kelimeleri tek bir dilde kaydetmenize ve bunları telefonunuzda çevrilmiş metne dönüştürmenize olanak tanıyor. Tüm bunlar gerçek zamanlı yapılıyor.

Google'dan yapay zekâ destekli uygulama:

Live Transcribe kullanıcıları, gerçek zamanlı çeviriler için ekranda görünen metnin boyutunu değiştirebilir veya bir çeviriyi istedikleri zaman duraklatabilirler. Google, Live Transcribe uygulamasını gelecekte iOS işletim sistemli cihazlara da getirmeyi planlıyor ancak bu konuda kesin bir tarih mevcut değil.

Live Transcribe, Google'dan gelen en son gerçek zamanlı 'konuşmadan metne' tarzında yapay zekâ uygulaması olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca Google Asistan'ın artık basit sesli komutlarla bir internet sitesinden 43 dil okuma veya çeviri yeteneğine sahip olduğunu da belirtelim.

Yeni Live Transcribe, potansiyel olarak her saniyede bir çeviriye birden fazla güncelleme sunmak için TPU birimleriyle birlikte Live Transcribe konuşma motorunu kullanıyor. Live Transcribe uygulaması, işitme engelli olanlar ve işitme zorluğu çekenler için tasarlandı. Otomatik konuşma tanıma teknolojisini kullanan uygulama, ekranınızdaki metne gerçek zamanlı konuşma ve metin çıkarma gerçekleştiriyor.

Translate ayarları menüsündeki mikrofon simgesine dokunarak metin boyutunu değiştirip koyu tema seçeneklerini de özelleştirebilirsiniz.