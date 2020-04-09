Google, Tüm Çalışanlarına Zoom Uygulamasını Yasakladı

Kısa sürede 200 milyon kullanıcıya ulaşan video konferans uygulaması Zoom, Google’ın yaptığı son açıklamayla çalışanlarına yasaklandı. Uygulamanın bünyesinde pek çok güvenlik açığı barındırdığı düşünülüyor.

Koronavirüs pandemisi sırasında büyük popülerlik kazanan konferans görüşmeleri yapmak için kullanılan Zoom uygulaması, Google tarafından tüm çalışanlarına yasaklandı. Uzun süredir çeşitli güvenlik sorunları ile gündeme gelen uygulama, bundan sonra Google çalışanları tarafından kurumsal bilgisayarlarında kullanılamayacak.

Google sözcüsü Jose Castaneda, BuzzFeed News’e yaptığı konuşmada, Google’ın çalışanlarına Zoom’un “güvenlik açıklarını” belirten bir e-posta gönderdiğini ve bundan sonra şirkette çalışan kişilerin bilgisayarlarında bu uygulamayı kullanmamasını istediklerini bildirdi. Castaneda, “Çalışanlarımızın şirket ağımız dışındaki işler için onaylanmamış uygulamaları kullanmasına izin vermeme politikamız uzun süredir devam ediyor” diyerek, bu durumun sadece Zoom’a özel olmadığını vurguladı.

Zoom Desktop Client kullanan çalışanların güvenlik standartlarını karşılamadıklarını bildiren sözcü, çalışanların kurumsal bilgisayarlarında bu uygulamayı çalıştırmasının şirket hesaplarına zarar vereceğini söyledi. Zoom uygulamasını kullanmaya devam etmek isteyen çalışanların bunu web tarayıcısı veya kişisel mobil cihazları üzerinden yapmaya devam edebileceklerini açıklayan şirket sözcüsü Castaneda, buna dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

Zoom 10 milyondan 200 milyona çıktı

Koronavirüs pandemisinin ardından evinden çalışmak zorunda kalan insanlar konferans görüşmeleri yapmayı sağlayan Zoom uygulamasına akın ettiler. Uygulama, çok kısa sürede aylık 10 milyon kullanıcıdan 200 milyon kullanıcıya kadar çıktı. Ülkemizde de çok fazla kullanılan Zoom uygulaması, geçtiğimiz gün önemli bir iddiayla gündem yarattı. Ortaya atılan iddiaya göre, Zoom uygulaması üzerinden yayın yapan öğretmenlerin maaş hesabından 58,5 dolar kesilmişti.

Kısa süre önce ABD’deki okullarda yasaklanan Zoom uygulaması, ilerleyen günlerde ülkemizde de benzer bir yasakla karşı karşıya kalabilir. Zoom uygulaması, geçtiğimiz gün yaptığı bir açıklamada, çağrıların bir kısmını Çin üzerinden yönlendirdiğini itiraf etmişti.