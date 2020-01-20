Türk Telekom ve Google Çöktü mü? İşte Haritalarla Son Durum

Google arama servisi başta olmak üzere pek çok Google uygulamasına erişim sorunu yaşanmaya başlandı. Eş zamanlı olarak Türk Telekom servislerinde de ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Haritalar üzerinden sonra duruma yakından bakıyoruz.

Son aylarda Google servislerine ilişkin Türkiye'de yaşanan sorunların sayısı önemli bir artış kaydetmişti. Bugün (20 Ocak) sabah saatlerinde başlayan yerel sıkıntılar, akşam saatlerine doğru Türkiye geneline yayıldı. Türk Telekom servislerine ilişkin çok sayıda şikayet ve bildirim sosyal medya ve ilgili platformlara taşındı.

Google tarafında yaşandığı düşünülen sorunların çıkış noktası, büyük ihtimalle Türk Telekom servislerinde yaşanan sıkıntılardan kaynaklanıyor. Bu nedenle Türk Telekom kullanıcıları Google arama sayfası başta olmak üzere Gmail ve YouTube gib popüler servislere ulaşamıyorlar.

Türk Telekom son durum:

Türk Telekom kullanıcılarının ilettikleri sorunlar genel olarak internet bağlantısı üzerine. Hem mobil hem de sabit internet hatlarında sıkıntılar yaşayan kullanıcılar, sosyal medyadan gelişmeleri aktarmaya devam ediyorlar. Öte yandan DownDetector'deki verilere göre Saat 15.50 itibariyle yapılan sorun bildirimi sayısı yaklaşık 16 kat artmış durumda.

Google son durum:

Google'a ilişkin sorun bildirimlerindeki artışın ana sebebi, Türk Telekom cephesinde yaşanan sorunlar. Zira Google erişimi diğer operatörlerde aktif şekilde devam ederken, Türk Telekom kullanıcıları sorun yaşamaya devam ediyorlar.

DNS ayarlarını değiştirince erişim sorunu çözülüyor:

Kullanıcılardan aldığımız geri bildirimlere göre DNS ayarlarını değiştirmek sorunu geçici olarak düzeltiyor. DNS ayarları nasıl değtireceğinizi öğrenmek ve güncel DNS listesine ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz...