Türk Telekom'dan İnternet Sorunlarıyla İlgili Flaş Açıklama

Bugün (20 Ocak) Türk Telekom kullanıcıları hem mobilde hem de sabit hatlarda internet erişiminde ciddi sorunlar yaşadılar. Yaşanan sorunlara ilişkin Türk Telekom, siber saldırıları hedef gösterdi.

Türk Telekom aboneleri, son zamanların en uzun süreli internet erişim sorunlarından birisini yaşıyorlar. Hem mobil hem de sabit internet ağlarında yaşanan sorunlar, saat 15.30'dan bu yana devam ediyor (Son durumu öğrenmek için buraya tıklayabilirsiniz).

Erişim sorunları her ne kadar Google ile ilişkilendirilse de ve asıl kaynak, Türk Telekom tarafından yapılan açıklama ile netleşti. Şirket, erişim sorunları için siber saldırı ihtimalini doğruladı.

İşte Türk Telekom tarafından yapılan açıklamanın tamamı:

20 Ocak 2020 Pazartesi günü internet erişiminde yaşanan problemlere dair, Türk Telekom olarak halkımızı ve paydaşlarımızı bilgilendirme sorumluluğumuz çerçevesinde açıklama yapılması gereği doğmuştur.

Söz konusu erişim aksaklıkları, dünyada pek çok kurumun hatta devletlerin maruz kalabildiği ‘Siber Saldırı’ ile ilgili olup, saldırılar bu kez Türk Telekom’un DNS’lerine yönelik yapılmaktadır.

Türk Telekom’un alanında yetkin siber güvenlik uzmanları, saldırıları bertaraf etmek, yurt içi ve yurt dışı internet trafiğini normal seyrinde devam ettirmek için yoğun bir çalışma içerisindedir.

Türkiye’nin en büyük Siber Güvenlik Merkezine sahip olan Türk Telekom’un, gerekli önlemleri alarak, kullanıcılarımızın bu saldırılardan etkilenmemesi için çalışmalarını sürdüğünü kamuoyunun bilgisine sunarız.

Türk Telekom, sorunun çözüldüğüne dair resmî duyuru yaptı:

Kullanıcııların şikayetleri hâlâ devam ediyor olsa da Türk Telekom, sorunun 18.45 itibarıyla çözülmüş olduğunu bildiren bir tweet gönderdi. Türk Telekom tarafından yapılan duyuru şu şekilde oldu:

"20 Ocak 2020 Pazartesi günü internet erişiminde yurt dışı kaynaklı yaşanan problemler saat 18:45’te tamamen sona ermiştir. Yurt dışı operatör kaynaklı olan sorun çözülmüş olup, yurt içi ve yurt dışı internet trafiği normal seyrine dönmüştür. Alanında yetkin ekiplerimizin, kullanıcıların bu aksaklıktan en az seviyede etkilenmesi adına yoğun bir çalışma gösterdiğini kamuoyunun bilgisine sunarız."

Takipçilerimizden birisi kısmen haklı çıkmış görünüyor: