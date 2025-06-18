Geçtiğimiz yıldan bu yana merakla beklenen yeni ChatGPT modeli GPT-5'in ne zaman çıkacağına dair OpenAI CEO'su Sam Altman'dan açıklama geldi.

Yapay zekâ sektörünün önde gelen şirketi OpenAI, yaz aylarında da adından sıklıkla söz ettirecek gibi. Şirket uzun süredir üzerinde çalıştığı yapay zekâ modeli GPT-5'i yaz ayları bitmeden kullanıcılara sunmayı planlıyor.

OpenAI CEO’su Sam Altman, şirketin ilk podcast’inde GPT-5 ile ilgili olarak net detaylar vermekten kaçındı ama bu yaz bitmeden kullanıcılara sunulacağını resmî olarak doğrulamış oldu. Elbette hâlâ resmî bir tarihe sahip değiliz ama artık aksi bir durum olmadıkça 31 Ağustos'a kadar kullanıma sunulacağını biliyoruz.

GPT-5 yaz bitmeden geliyor

Peki GPT-5 ile ilgili ne biliyoruz? Esasında bugüne dek GPT-5'e dair çok fazla detay ortaya çıktı ama OpenAI diğer şirketlere kıyasla dışarıya kolay kolay bir şey sızdırmayan bir şirket. Sızan detaylar da genellikle doğru olmayabiliyor.

Yine de söylentiler arasında en güçlü olanı GPT-5'in kullanıma sunulmasıyla eski modellerin tamamı veya birçoğunun kullanımdan kaldırılacak olması. Son dönemde birçok farklı model sunmalarından kullanıcılar kadar kendilerinin de hoşnut olmadığını söyleyen OpenAI, GPT-5 ile birçok modeli emekliye ayırıp ana model olarak GPT-5'i sunmayı planlıyor. Eğer bu söylenti gerçeğe dönüşürse GPT-5 sınırlamasız bir şekilde ücretsiz olarak erişilebilecek.

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