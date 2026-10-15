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Gran Turismo'nun 30. Yılına Özel Üretilen DualSense Tanıtıldı (Sadece Sınırlı Sayıda)

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Gran Turismo'nun 30. yılına özel sınırlı üretim DualSense kontrolcüsü geliyor.

Gran Turismo'nun 30. Yılına Özel Üretilen DualSense Tanıtıldı (Sadece Sınırlı Sayıda)
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Gran Turismo, 30. yaşını görkemli bir şekilde kutlamaya hazırlanıyor.

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Sony Interactive Entertainment ve Polyphony Digital, bu dönüm noktası şerefine yarış tutkunlarını heyecanlandıracak iki büyük sürprizi duyurdu. Motor sporları ruhunu yansıtan sınırlı üretim bir DualSense kontrolcüsü ve Gran Turismo 7 için hazırlanan kapsamlı Spec IV güncellemesinin ilk bölümü yakında geliyor.

30. yıla özel sınırlı üretim DualSense geliyor

Serinin zengin mirasını kutlamak adına tasarlanan "DualSense Wireless Controller – Gran Turismo Limited Edition", 10 Aralık itibarıyla dünya genelinde raflardaki yerini alacak. Kontrolcü için ön siparişler, seçili perakendeciler üzerinden 22 Ekim’de başlayacak.

Tasarımında doğrudan motor sporlarından ilham alan kontrolcü, dinamik yarış çizgilerini, otomotiv temalı grafikleri ve karbon fiber dokulu özel ön paneli bir araya getiriyor. Polyphony Digital CEO’su Kazunori Yamauchi, bu cihazın Gran Turismo’nun 30 yıl boyunca oyuncularla birlikte çıktığı unutulmaz yolculuğun bir simgesi olduğunu belirtti. Kontrolcünün sınırlı sayıda üretileceğini vurgulayan Sony, LISA ve GTA 6 temalı özel donanımların ardından sınırlı üretim serisine hız kesmeden devam ediyor.

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