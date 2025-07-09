Çin'den bilim insanları, dünyanın ilk yapay zekâ hafıza işletim sistemi "MemOS"i duyurdu. Bu sistem, yapay zekâ modellerine insan benzeri hafıza ve mantık yürütme yetenekleri kazandırmayı amaçlıyor.

Artık herkesin kullanmaya başladığı yapay zekâ modelleri, hâlâ istenilen düzeyde hafıza yeteneklerine sahip değildi, sık sık unutkanlık yaşıyordu. İşte Çin’de önde gelen okullardan olan Jiao Ton Üniversitesi ve Zhejiang Üniversitesinden araştırmacılar bu konuda çok önemli bir hamle yaptı. Bilim insanları, yapay zekâ için "dünyanın ilk hafıza işletim sistemi”ni tanıttı.

Bu sistem, “MemOS” ismine sahip. MemOS, yapay zekâ modellerinin insan benzeri hafıza ve öğrenme yeteneklerine sahip olmasını sağlıyor. Bunu da hafızayı CPU ve depolama gibi temel bir hesaplama kaynağı olarak ele alarak yapıyor.

OpenAI’ın ChatGPT’de kullandığı sistemlerden mantık yürütmede %159, hafızada %38 daha iyi

Araştırmacılar, arXiv üzerinden bulguları yayımlanan araştırmalarında bazı testler de gerçekleştirdi. Bu testlerde MemOS sisteminin OpenAI’ın ChatGPT’de kullandığı sistemlerinden %159 gibi çok ciddi bir oranda daha iyi mantık yürütme performansı gösterdiği görüldü. Hafıza konusunda ise %38,98’lik daha iyi performans gösterdi. Özellikle de birden fazla konuşmalarda bilgilerin bilgilerine bağlanması gibi karmaşık durumlarda iyi sonuçlar çıkardı.

Şu andaki yapay zekâ modellerinin çoğu, konuşmalarda kullanıcı bilgillerini sıfırdan başlattığı için uzun vadede hafıza konusunda pek başarılı değil. Tabii ki ChatGPT’nin hafıza özelliği bu konuda iyi denebilecek örneklerden. ChatGPT, sizin hakkınızdaki bilgileri, önceki konuşmaları hatırlayabiliyor, ancak onda bile sık sık problemler olduğunu ve botun unutabildiğini görüyoruz.

Yapay zekâya insansı bir hatırlama yeteneği getiriyor

MemOS, bunu da ortadan kaldırarak modellere daha insansı bir hatırlatma yeteneği getirmeyi, sistemler arası bağlamsal geçişi mümkün kılmayı amaçlıyor. Bunları da araştırmacıların geliştirdiği “MemCubes” isimli modüler hafıza birimleri yoluyla yapacak. Bu birimler, farklı türden bilgileri depolayabilen, zaman içinde taşınmasını ve geliştirilebilmesini sağlayan bir yapıya sahip.

Araştırmacılar, MemOS’i açık kaynaklı bir proje olarak Github üzerinden yayımladı. İlerleyen dönemlerde bu sistemi yapay zekâ modellerine entegre edildiğini görebiliriz. Böyle bir durumda çok daha gelişmiş, insan benzeri yeteneklere sahip yapay zekâ araçları hayatımıza girebilir.