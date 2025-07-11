Üretken yapay zekâ Grok'un yeni sürümünün, tartışmalı konularda Elon Musk'ın açıklamalarına baktığı ve buna göre cevaplar ürettiği ortaya çıktı. Bunun kasıtlı olup olmadığı bilinmezken xAI, konuyla ilgili açıklama yapmadı.

Milyarder iş insanı Elon Musk'ın yönettiği yapay zekâ girişimi xAI, geçtiğimiz günlerde yeni üretken yapay zekâ modeli Grok 4'ü duyurmuştu. Elon Musk ve ekibi, Grok 4'ün dünyanın en güçlü yapay zekâ modeli olduğunu iddia etmişti.

Şimdiyse konuyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Grok'un yeni sürümünü test eden bazı kullanıcılar, pek beklemedikleri bir durumla karşılaştılar. Öyle ki yapay zekâ, tartışmalı bir konu hakkında bilgi vermesi gerektiği zaman Elon Musk'ın konuyla ilgili yapmış olduğu açıklamalara göz atıyordu. Üstelik Grok, genel anlamda Elon Musk'ın görüşünü destekleyen cevaplar üretiyordu.

İşte bu ilginç olaya yönelik bir örnek:

Yukarıda, İsrail ile Filistin arasındaki gerilimle ilgili bir soruyu görüyorsunuz. Grok 4 modeli, cevap üretmeden önceki düşünme süreci esnasında hem web hem de X'te Elon Musk'ın konuyla ilgili paylaşımlarını arıyor. Üstelik Grok'un Elon Musk'a danıştığı tek konu bu değil. Sosyal medyaya düşen farklı farklı örneklere göre Grok 4, ABD'nin göç politikaları ile kürtaj gibi hassas ve tartışmalı konularda da aynı şeyi tekrarlıyordu.

Grok 4 ile ilgili detaylı bilgi almak isterseniz:

xAI, şu an için konuyla ilgili bir açıklama yapmadı. Ancak yazılım uzmanları, Grok'un sergilediği tavır nedeniyle ikiye bölünmüş durumdalar. Bunun kasıtlı yapılmış olabileceğini düşünen yazılımcıların yanı sıra herhangi bir kasıt olmadığını söyleyen yazılımcılar da bulunuyor. Gerçeğin ne olduğunu ise şimdilik kimse bilmiyor.