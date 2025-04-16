ChatGPT'nin Sevilen Özelliği Artık Grok'a da Geldi

ChatGPT ve Claude'da uzun süredir yer alan Canvas ve Artifacts benzeri özellik artık Grok'ta da kullanılabiliyor.

Elon Musk’ın yapay zekâ şirketi xAI tarafından geliştirilen sohbet botu Grok, son dönemde giderek popüler bir hâle geldi ve yakında yeni bir özelliğe daha kavuşuyor.

Şirketin duyurusuna göre Grok, artık belgeler, uygulamalar, oyunlar ve daha fazlasını oluşturmak için tuval benzeri yeni bir özellik olan Grok Studio'ya sahip olacak. Bu yeni araç, hem ücretsiz hem de ücretli Grok kullanıcıları tarafından an itibarıyla kullanılabilir durumda.

Grok Studio sayesinde yapay zekâ ile eş zamanlı çalışılabilecek

X’teki resmî Grok hesabından yapılan paylaşımda "Grok artık belgeler, kodlar, raporlar ve tarayıcı oyunları oluşturabilir." ifadesine yer verilirken, Grok Studio’nun içeriği ayrı bir pencerede açarak kullanıcı ile yapay zekânın aynı belge üzerinde eş zamanlı çalışmasına imkân tanıdığı ifade edildi.

Esasında bu özellik yapay zekâlar genelinde yeni değil. Daha önce OpenAI, ChatGPT’ye Canvas, Anthropic ise Claude için Artifacts özelliğini tanıtarak benzer adımlar atmıştı. Grok Studio da bu araçlardan temelde pek de farklı değil.

Peki siz en çok hangi yapay zekâ aracını kullanmaktan keyif alıyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.