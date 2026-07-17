Grok Artık Kendi Kendine Çalışabilecek: İşte Yeni "Automations" Özelliği!

xAI, yapay zekâ asistanı Grok için kullanıcıların belirlediği talimatları ve zamanlamaları kendi kendine yerine getiren "Automations" (Otomasyonlar) özelliğini duyurdu.

Yapay zeka sektöründe asistanların sadece sorduğumuzda cevap veren araçlar olmaktan çıkıp, kendi kendine görev üstlenen birer "ajan" hâline gelmesi süreci hızlanıyor. Son hamle ise Grok cephesinden geldi.

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Yapılan resmî açıklamaya göre Grok, artık kullanıcıların belirlediği kurallar ve zamanlamalar çerçevesinde kendi kendine çalışabilen "Automations" (Otomasyonlar) özelliğine kavuştu. Web sürümünün yanı sıra iOS ve Android uygulamalarında da aktif edilen bu özellik, günlük rutin işleri yapay zekâya devretmenin önünü açıyor.

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Grok artık otomasyonlara sahip

Grok üzerinde bir otomasyon oluşturmak, normal bir sohbet başlatmaktan farksız bir deneyim sunuyor. Kullanıcıların tek yapması gereken, yapay zekâya ne yapmasını istediklerini detaylıca tarif etmek. Üstelik bu talimatlara ek olarak bağlam sağlaması amacıyla dosyalar yüklenebiliyor, çeşitli bağlantılar ve yetenekler eklenebiliyor ve çalışma modu seçilebiliyor. Otomasyon kaydedildikten sonra, her çalıştığında aynı talimatları kullanarak güncel veriler üzerinden sıfırdan işlem yapıyor.

Otomasyonların ne zaman çalışacağı tamamen kullanıcının tercihine bırakılmış durumda. Sistem, belirli bir zaman dilimine göre (günlük, hafta içi günleri, haftalık, aylık veya yıllık) programlanabiliyor. Örneğin sabah saat 08:00'de güne başlamadan önce hazır olacak bir haber özeti veya her ayın 1'inde çalışacak bir kira hatırlatıcısı bu şekilde ayarlanabiliyor.