Yemyeşil İzlanda’nın, buz ülkesi anlamına gelen Iceland, buzlarla kaplı Grönland’ın ise yeşil ülke anlamına gelen Greenland olarak adlandırılması, aslında birçok insanın merak ettiği bir konudur.

Bu iki bölgenin de isimlerinin coğrafi özelliklerinden çok zıt olması, acaba arkasında yer alan tarihsel bir bağlama mı dayanıyor?

Yoksa bir zamanlar bu bölgeler, gerçekten de buzlarla ve yeşilliklerle mi kaplıydı?

İzlanda, yeşil ve volkanik bir yapıya sahipken Grönland, büyük bir buz tabakası ile kaplanmış bir bölgeye sahip.

Hikâyeye en başından başlayacak olursak İzlanda'nın kökeni, adaya ilk gelen Norveçli yerleşimcilerden Floki Vilgeroarson'a dayanıyor. Floki, 9. yüzyılda İzlanda'yı keşfeden ilk Vikinglerden biriydi. Ancak adaya vardığında işler pek de yolunda gitmemişti. Floki ve ekibi, zorlu bir kış geçirmiş, tüm hayvanları ölmüş ve ailesinden de kayıplar vermişti.

Floki, bu zorlukların ardından oldukça karamsar bir şekilde ulaştığı bu adayı, bir dağa tırmanarak gözlemleyip "İzlanda" yani "Buz Ülkesi" olarak adlandırmaya karar vermiş. Bu isim, söylenene göre İzlanda'nın yemyeşil coğrafyasının aksine Floki'nin adaya karşı hatırladığı olumsuz hisleri yansıtıyordu.

Zamanla İzlanda'nın iklimi daha iyi keşfedilince güney kıyılarında büyüleyici bir yeşillik ortaya çıktı.

İzlanda, özellikle yaz aylarında yemyeşil çimenler, lav alanları ve muazzam doğal güzelliklerle görenleri büyülüyordu. Buna rağmen Floki'nin verdiği isim, zaman içinde halk arasında da artık benimsenmiş ve adanın kaderine damgasını vurmuştu.

Grönland'ın adı ise tamamen farklı bir stratejiye dayanıyor. 10. yüzyılda İzlanda'dan sürgün edilen Viking lideri Eric the Red -yani Kızıl Eric-, yeni bir toprak keşfetmek için batıya doğru yelken açmıştı ve zaman ilerledikçe Grönland'a ulaştı. Ancak o zamanlar Grönland’ın tamamı, bugünkü gibi buzlarla kaplı değildi. Eric’in yerleşim kurmaya karar verdiği güney bölge, daha yeşil ve verimli bir alandı. Ancak Eric, bu toprakları daha fazla yerleşimci çekebilmek amacıyla oldukça stratejik bir hamle yaptı ve bölgeye “Greenland” adını verdi.

Bazı tarihçiler, bu ismin yeni topraklara daha fazla Viking yerleşimci çekebilmek için kullanıldığını söylüyor.

“Greenland”, başlangıçta potansiyel yerleşimciler için daha davetkâr bir izlenim uyandırıyordu. Ancak adanın buz tabakaları ve soğuk iklimi göz önüne alındığında elbette epey yanıltıcı bir isimdi. Tahmin edersiniz ki Eric’in stratejisi başarılı olmuş ve birçok insan, ismin cazibesine kapılarak bu bölgeye yerleşmeye gelmişti.

İzlanda, Kuzey Atlantik Okyanusu'nda yer alıyor ve iklimi Grönland’a kıyasla daha ılıman ve özellikle yaz aylarında adanın birçok bölgesi yeşilliklerle kaplanıyor. Grönland ise dünyanın en soğuk yerlerinden birisidir ve neredeyse tamamı buzlarla kaplıdır.

Bugün bu iki ülke, farklı iklimleri ve doğal güzellikleriyle tanınan bölgelerdir. İzlanda, volkanik manzaraları ve muazzam yeşillikleri ile dikkat çekerken; Grönland ise doğa severler için bir kutup keşfi ve vahşi yaşam cenneti sunmaya devam ediyor.

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