Rockstar Games, 11 yıl önce yayımladığı GTA 5'e tren sürmemizi sağlayan bir özellik ekledi. Bu yeni özellik, bir görev ile oyuna ekleniyor. Oyuncular, bir seferlik de olsa tren sürebilecekler.

Rockstar Games'in 2013 yılında piyasaya sürdüğü GTA 5, bugün hâlâ milyonlarca oyuncuya sahip. Oyunseverler, özellikle de GTA Online sistemi üzerinden GTA 5'i çevrim içi ortamda deneyimleyebiliyorlar. Rockstar Games cephesinden gelen son haberlerse 11 yaşındaki bu oyun için devrim niteliğinde bir yenilik yapılacağını gözler önüne seriyor.

GTA Online'da bulunan ancak bir türlü kullanamadığımız bir araç var. Bu araç, tahmin edebileceği üzere tren. İşte şimdi, bu durum resmen değişecek. Oyuncular, GTA 5'teki ikonik treni nihayet kullanabilecekler. Ancak bu imkân, sınırsız olmayacak. GTA Online'a eklenen bir görev kapsamında tren sürmek mümkün olacak.

Tek bir kez kullanılacak

Rockstar Games'in geçtiğimiz günlerde yayımladığı "The Cluckin’ Bell Farm Raid" isimli GTA Online güncellemesi, trenin kullanılmasını mümkün kılıyor. Yani GTA 5'in trenini sürmek isterseniz öncelikle bu güncellemeyi yüklemeniz gerekiyor. Bu treni, tek başınıza veya en fazla 3 arkadaşınızla birlikte kullanıp, Cluckin' Bell fabrikasına girecek ve kartel üyeleri ile çatışmaya gireceksiniz.

Aslına bakacak olursak GTA 5'in tren sürüş mekaniği, yıllardır tartışılmakta olan bir konu. Oyuncular, tek oyunculu ve çevrim içi oyun modunda bu treni kullanmak istiyor olsalar da Rockstar, böyle bir şeye izin vermedi. Oyunun tek oyunculu modunda da tren kullanmak, sadece bir kez mümkün oluyordu. Şimdi bu imkân, bir kereliğine de olsa çevrim içi moda eklenmiş oldu.