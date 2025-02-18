Take-Two CEO'su Strauss Zelnick, GTA Online'ın geleceğine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Tüm oyun sektörünün merakla beklediği GTA 6, bu sonbaharda piyasaya sürülmeye hazırlanırken oyuncuların aklındaki en büyük sorulardan biri GTA Online'ın geleceği. Yayıncı Take-Two'nun CEO'su Strauss Zelnick, bu konuda ilk kez açıklamalarda bulundu.

GTA Online, geride bıraktığımız son 10 yılda Rockstar ve Take-Two'ya milyarlarca dolar kazandıran dev bir platform hâline geldi. Bir gecede kapatılması elbette imkânsız ancak GTA 6'nın çıkışıyla birlikte oyuncuları yeni oyuna yönlendirmek de pek şaşırtıcı olmaz.

GTA Online bir süre daha hizmet vermeye devam edecek

IGN'a konuşan Zelnick, net bir açıklama yapmasa da GTA Online'ın bir anda kapatılmayacağını ima etti. Zelnick açıklamasında "Henüz bir duyuru yapmadık ama genel olarak konuşmak gerekirse oyuncular bir oyuna dâhil olduğunda biz de bu oyunları desteklemeye devam ediyoruz." dedi.

Zelnick'in NBA 2K Online örneği de umut verici. Çin'de 2012'de çıkan NBA 2K Online ve 2017'de piyasaya sürülen NBA 2K Online 2, hâlâ birlikte aktif olarak oyunculara hizmet veriyor. Zelnick, "Bir topluluk ilgisini sürdürdüğünde eski oyunları desteklemeye istekli olduğumuzu gösterdik." diyerek GTA Online'ın GTA 6'dan sonra da hizmet vermeye devam edeceğini bir nevi söylemiş oldu.

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