GTA 6'da Yer Alacağı Doğrulanan Tüm Hayvanlar (Toplam 170 Farklı Hayvan Türü Bulunacak)

Yılın merakla beklenen oyunu GTA 6'da şu ana dek yer alacağı doğrulanan tüm hayvanları listeledik.

Rockstar Games, GTA 6'da tam 170 farklı hayvan türünün yer alacağını doğruladı. Şimdiye kadar yayımlanan fragmanlar, ekran görüntüleri ve oyun hakkında paylaşılan bilgiler sayesinde bu türlerin yaklaşık 50'sini tespit etmek mümkün.

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Rockstar'ın yeni oyunuyla ilgili son detayların paylaşılmasıyla birlikte, GTA 6'nın hayvan çeşitliliği de dikkat çekici bir boyuta ulaştı. Oyunda 60'tan fazla kuş türü, 30'dan fazla kara memelisi ile çok sayıda balık ve sürüngen bulunacak. Ayrıca oyuncuların ziyaret edebileceği en az bir hayvanat bahçesinin de oyunda yer alacağı doğrulandı.

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Florida'nın ekosisteminden ilham alındı

Rockstar'ın dinamik sanat ekibinden sorumlu başkan yardımcısı Michael Kane, oyundaki hayvan çeşitliliğinin Florida'nın gerçek ekosisteminden ilham aldığını belirtiyor. Kane'e göre ekip; Leonida'nın şehir ve kırsal bölgelerinden okyanuslara, iç sulardan bataklıklara ve Everglades benzeri sulak alanlara kadar farklı yaşam alanlarını mümkün olduğunca gerçekçi biçimde yansıtmayı hedefliyor.

Kane ayrıca hayvanların tasarım ve popülasyon ekiplerinin, türleri gerçeğe uygun şekilde araştırmak ve görsel olarak doğru biçimde oyuna aktarmak için yoğun şekilde çalıştığını ifade ediyor. Hayvanların hareketleri ve animasyonları da bu gerçekçilik anlayışının bir parçası olacak.

Şu ana kadar doğrulanabilen türler; Rockstar'ın yayımladığı fragmanlar, genişletilmiş oynanış görüntüleri, ekran görüntüleri ve oyunun erken sürümlerini deneyimleyen kişilerin aktardığı bilgiler temel alınarak belirlendi ancak bu listenin henüz tamamlanmadığını belirtmek gerekiyor. Şu anda yaklaşık 50 tür doğrulanmış durumda, yani bunlar Rockstar'ın açıkladığı toplam 170 türün üçte birinden daha azını oluşturuyor. Keza Rockstar'ın henüz göstermediği çok sayıda hayvan bulunuyor.

GTA 6'da yer alacağı doğrulanan tüm hayvanlar

Kara hayvanları

Kunduz

Yaban domuzu

Vaşak

Kamış kurbağası

Evcil ve yabani kediler

Puma

Geyik

Köpekler: Chihuahua, Doberman, Alman Kurdu ve Rottweiler

İguanalar

Maymunlar: Rhesus makak ve muhtemelen başka türler

Dokuz bantlı armadillo

Su samuru

Rakun

Yılanlar

Sincaplar

Suda yaşayan hayvanlar

Timsah

Yunus

Yılan balığı

Balıklar

Denizanası

Deniz ineği (manati)

Deniz kaplumbağası

Köpekbalığı

Balinalar

Kuşlar