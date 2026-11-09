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GTA 6'yı İndirdikten Sonra Hemen Oynayabilecek miyiz?

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GTA 6'yı indirdikten sonra hemen oynayabilecek miyiz? Rockstar Games oyunun çıkış tarihini açıklasa bile ön yükleme bazı oyuncuların kafasını karıştırdı.

GTA 6'yı İndirdikten Sonra Hemen Oynayabilecek miyiz?
Deniz Şen Deniz Şen /

GTA 6'yı indirdikten sonra hemen oynayabilecek miyiz? Oyun dünyasının yıllardır beklediği Grand Theft Auto 6 (GTA 6), 19 Kasım 2026 tarihinde PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için çıkış yapacak. Rockstar Games, oyuncuların çıkış gününde uzun indirme süreleriyle karşılaşmaması için ön yükleme işlemini 10 Kasım'da başlattı.

Peki, GTA 6'yı 10 Kasım'da indirip hemen oynamak mümkün olacak mı?

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GTA 6'yı İndirdikten Sonra Hemen Oynayabilecek miyiz?
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GTA 6'yı önceden indirince oynayabilecek miyiz?

gta

Hayır, GTA 6'yı önceden indiren oyuncular 19 Kasım'a kadar oyuna giriş yapamayacak. Ön yükleme sistemi yalnızca oyun dosyalarının konsola önceden indirilmesini sağlıyor. Bu nedenle GTA 6'nın indirme işlemi tamamlanmış olsa bile oyun, resmi çıkış tarihi gelene kadar kilitli kalacak. Oyuncular, Türkiye saatiyle 19 Kasım 2026 saat 00.00'dan itibaren oyuna erişebilecek.

Ön yüklemenin en büyük avantajı ise özellikle internet bağlantısı yavaş olan oyuncuların çıkış gününü beklemeden indirme işlemini tamamlayabilmesi.

GTA 6 kaç GB yer kaplayacak?

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Rockstar Games, GTA 6'nın ön yükleme işlemi için kullanılan konsola bağlı olarak 212 GB'a kadar boş depolama alanı gerekebileceğini açıkladı. Bu nedenle oyunu önceden indirmek isteyen oyuncuların konsollarındaki boş alanı kontrol etmesi gerekiyor. Ayrıca çıkış gününde ek güncellemeler yayımlanması ihtimaline karşı bir miktar fazladan depolama alanı bırakmak faydalı olabilir.

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